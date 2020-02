'Dip aandelenmarkten creëert koopopportuniteiten'

De negatieve reactie van de Europese beurzen op de verspreiding van het coronavirus is niet abnormaal, maar ze creëert ook koopopportuniteiten. Dat zegt Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis.

De Europese beurzen krijgen maandag zware klappen en zakken met ruim 3 procent. Beleggers vrezen dat de verspreiding van het coronavirus in Italië, het Midden-Oosten en Zuid-Korea de voorbode is van een pandemie en een sterke groeivertraging van de wereldeconomie. De Tijd vroeg Gijsels hoe hij de dip op de beurzen interpreteert.

Is de forse daling van de aandelenmarkten terecht?

Philippe Gijsels: 'Dit is een gezonde correctie. We krijgen nu de marktreactie die we al een tijdje verwachtten. Tot nu had het coronavirus niet geleid tot een echte dip van de beurzen, omdat beleggers anticipeerden op een snel herstel. Maar nu blijkt dat het virus zich verspreidt in Europa. Italië neemt maatregelen zoals het schrappen van het carnaval en voetbalwedstrijden en dat spreekt tot de verbeelding.'

Hoe zwaar zal dit wegen op de economische groei?

Gijsels: 'Op korte termijn krijgen we een dip, een terugval van de groei. Een technische recessie - twee opeenvolgende kwartalen met negatieve groei - is niet uitgesloten in Italië of Duitsland. Maar wij verwachten geen wereldwijde recessie. Na de dip krijgen we wellicht een snel, V-vormig herstel zoals bij de SARS-epidemie in 2003.'

Hoe moet een belegger reageren?

Gijsels: 'Onze beleggingsstrategie is niet veranderd. Het is mogelijk dat de beurzen nog enkele procenten - 3 tot 5 procent - dalen. Bij de SARS-epidemie in 2003 bereikten de beurzen een bodem toen het aantal besmettingen een hoogtepunt bereikte. Daar zijn we nog niet. Corona is een griepachtig ding. In maart of april zal het aantal besmettingen dalen.'