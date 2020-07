Discrete datagigant zet stap naar de beurs

De beursgang van Palantir belooft meer licht te werpen op één van meest invloedrijke en controversiële data-analysebedrijven ter wereld.

Twee lijntjes. Meer heeft misschien wel één van de belangrijkste persberichten van het jaar niet om het lijf. Met de opvallende boodschap: Palantir maakt zich op voor een beursgang op Wall Street.

Meer informatie is er voorlopig nog niet, want de datagigant uit Silicon Valley maakt gebruik van de optie om de aftrap naar de publieke markt vertrouwelijk in te dienen bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Die 'sluipende' registratie is typisch voor een bedrijf dat sinds de oprichting 17 jaar geleden door miljardair Peter Thiel en enkele veteranen van betaalspecialist PayPal omgeven is door een waas van mysterie. Het bedrijf is genoemd naar de palantír, de kristallen bollen die karakters uit de Lord of the Rings van Tolkien toelaten te communiceren en inzicht te verwerven.

Dat is ook exact wat Palantir doet: data met elkaar laten communiceren om inzicht te verwerven. Het bedrijf groeide zo uit tot een cruciale toeleverancier van vele politie- en veiligheidsdiensten in de wereld. Toen de Britse nationale gezondheidsdienst NHS in volle pandemie dringend zijn databanken wou stroomlijnen, klopte hij aan bij Palantir.

Met andere woorden: zeggen dat Palantir bij de behandeling van gevoelige data betrokken, is een understatement van jewelste. Dat bleek twee jaren geleden, toen het Cambridge Analytica-schandaal over misbruik van Facebook-data de discrete Silicon Valley-reus even ongewenst in de schijnwerpers zette.

Hoe de beursnotering er zal uitzien, is nog niet duidelijk. Volgens persbureau Bloomberg is de kans reëel dat het net als bij Spotify een 'directe notering' wordt. Zo'n 'beursgang light' biedt bestaande aandeelhouders een vlottere manier om te verkopen, zonder dat het bedrijf vers geld ophaalt en zonder dat er 'road shows' zijn met verkoopspraatjes om beleggers warm te maken voor de nieuwkomer.

Ook over de waardering is het koffiedik kijken. In 2015 kreeg Palantir een waardering van 20 miljard dollar opgeplakt, maar later waren er kleinere insidertransacties tegen lagere waarderingen. Wel gaf Palantir al aan in 2020 break-even te zullen draaien, op een omzet van 1 miljard dollar.