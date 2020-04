Disney+ heeft nu 50 miljoen abonnees

Wall Street klimt na extra stimulus van de Amerikaanse centrale bank. Disney wint terrein na mooie cijfers.

De beurzen gaan hoger nu de Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft aangekondigd dat het tot 2.300 miljard dollar extra in de economie gaat pompen. Het geld wordt onder andere gebruikt om leningen te verstrekken aan bedrijven via een speciaal vehikel waar ook de Amerikaanse overheid deel van uitmaakt. Op die manier kunnen Amerikaanse ondernemingen zichzelf van liquiditeit te voorzien, zodat ze de coronacrisis door kunnen komen. Bedrijven zien hun cashflows nu dramatisch dalen door de anti-coronamaatregelen, waardoor het doen van betalingen steeds moeilijker wordt.

Daarnaast kijken beleggers naar cijfers over de arbeidsmarkt in de VS. Vorige week vroegen 6,6 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aan. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Het aantal nieuwe werklozen is wel lager dan de 6,9 miljoen van vorige week, maar dergelijke cijfers zijn nog altijd ongekend hoog.

De Dow Jones wint 1,7 procent.

Disney

Disney stijgt bijna 4 procent nadat het donderdagavond met mooie resultaten op de proppen is gekomen. De entertainmentreus zei dat zijn streamingsdienst Disney+ meer dan 50 miljoen betaalde leden telde sinds de lancering minder dan 5 maanden geleden. In dat totaalcijfer zitten maar liefst 8 miljoen leden uit India verwerkt, waar de dienst nog maar sinds vorige week beschikbaar is. De overige 42 miljoen leden komen uit ontwikkelde markten zoals Noord-Amerika en Europa.

Bij die 8 miljoen Indiase leden moet wel een kanttekening worden geplaatst, want daar werd Disney+ gelanceerd bovenop de bestaande streamingsdienst Hotstar. Disney kreeg Hotstar in handen door de overname van de Amerikaanse mediagigant Fox vorig jaar. Daarnaast zal door een lagere prijszetting de omzet per gebruiker lager zijn in India dan in Europa en Amerika.