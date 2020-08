'Disney kost Kinepolis tot 4 miljoen winst'

De beslissing van Disney om met de potentiële blockbsuter 'Mulan' de 'bioscoopronde' over te slaan en vanaf september direct aan te bieden op de streamingdienst Disney+, zindert na. Het aandeel Kinepolis zakt opnieuw 1,4 procent naar 28,40 euro. Dat is een ruime halvering sinds Nieuwjaar en dicht tegen het dieptepunt van 18 maart, 27,55 euro. Met andere woorden: bijna alle post-lockdownherstel is verdampt.

ING-analist David Vagman vreest dat Mulan een serieuze financiële aderlating kan worden voor de bioscoopgroep en maakt een snelle rekensom. 'Stel dat Mulan 1 miljoen bezoekers had kunnen lokken, mogelijk wat optimistisch voor deze tijden, dan vertaalt zich dat in 4 miljoen minder ebitda (bedrijfswinst voor afschrijvingen, red.). Dat is 5 procent van onze winstraming voor geheel 2020, 76 miljoen euro'. Ter vergelijking: over 2019 haalde Kinepolis 145 miljoen ebitda.