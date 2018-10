Een Amerikaanse president op ramkoers met China én zijn eigen centraal bankiers: geen wonder dat beleggers verkopen. 'Dit is een kleine voorschok, niet de Big One', luidt de niet geheel gerustellende boodschap.

De beurzen incasseren wereldwijd de grootste klap sinds februari, toen beleggers even in een kramp schoten door tekenen dat inflatie iets te snel dood verklaard bleek. Op Wall Street tuimelde de Dow Jones meer dan 3 procent, de vol technologiereuzen gepropte Nasdaq dook 4 procent in het rood.

De aandelenmarkten in het Verre Oosten doen deze belabberde prestatie dunnetjes over. De belangrijkste Japanse beursbarometer, de Nikkei, gaat bijna 4 procent lager. Gelijkaardig verlies is er op de Chinese aandelenmarkten, die sinds begin dit jaar nu meer dan 20 procent verloren.

Die beroerde prestatie van de Chinese beurs onderstreept één van de factoren waar beleggers over tobben: de escalerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de twee steunberen van de wereldeconomie.

Tot nog toe deden aandelenbeleggers hun uiterste best die dreigende handelsoorlog straal te negeren, maar dat wordt steeds moeilijker. Steeds meer bedrijven waarschuwen voor de impact van die oorlog op de wereldwijde productieketen: denk aan de winstwaarschuwing van autobouwer BMW, of de waarschuwende woorden van afscheidnemend Solvay-topman Jean-Pierre Clamadieu.

Daar komen nog andere risicofactoren bij, niet in het minst de Amerikaanse renteklim. De rente op Amerikaanse staatsschuld, al vlotst verhandelbare belegging ter wereld dé referentie voor schuldpapier overal ter wereld, noteert op het hoogste peil sinds 2011 en vormt voor risico-averse beleggers stilaan weer een waardig alternatief voor aandelen.

Een belangrijke factor bij de klim is Jerome Powell. De voorzitter van de Amerikaanse centraal bankier stuurt onvermoeibaar de boodschap uit dat de sterke binnenlandse economie verdere renteverhogingen noodzakelijk maakt, bovenop de acht renteverhogingen sinds eind 2015. Dit ondanks de crisis die dat rentebeleid in vele opkomende markten veroorzaakt én de kritiek op het beleid van de Amerikaanse president Trump.

Trump herhaalde woensdagavond zijn kritiek in de marge van een kiescampagne in Pennsylvania. 'De Fed is gek geworden', klonk het.

De confrontatie tussen de invloedrijkste centraal bankier en invloedrijkste politicus ter wereld komt er op een ogenblik dat beleggers steeds meer beseffen dat na dik 10.000 miljard euro stimulus over de voorbije tien jaar het gratisgeldbeleid voorbij is.

Dat is in de Verenigde Staten al het geval, maar ook in Europa is er een vervaldatum. De Europese Centrale Bank stopt eind dit jaar - met de teller op meer dan 2.500 miljard euro - de bulkinkopen van staatspapier, wat niet van aard is om de etterende Italiaanse crisis te verzachten.

De onzekere economische vooruitzichten versterken bij veel strategen het gevoel dat er eind vorig jaar al heerste, namelijk dat de beursrally - sinds 22 augustus de langste ooit op Wall Street - op zijn laatste benen loopt.

Die beursrally was trouwens vooral een Wall Street-fenomeen en werd vooral geschraagd door een beperkt kransje mastodonten uit de technologiesector, zoals de '1.000 miljard'-bedrijven Amazon en Apple. De Europese beurzen stonden al langer op de pechstrook, met een Brusselse Bel20 die sinds het voorjaar van 2015 aan het surplacen is.

Hamvraag is of dit nu het einde van de lange beursrally inluidt. ING-strateeg Rob Carnell denkt van niet. 'Dit is een kleine voorschok, niet de Big One'. Hij wijst er op dat de Amerikaanse obligaties gisteren terrein wonnen, terwijl aandelen gedumpt werd. Een echte verkoopgolf is er pas als beleggers álle activa dumpen.