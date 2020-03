‘Dit is een markt voor ervaren zwemmers'

Wie al aandelen wil oppikken, is het best uiterst selectief en moet een langetermijnhorizon hebben.

Het is jaren geleden dat de beurskoersen, zelfs van de beste kwaliteitsaandelen, nog zo laag noteerden. Het kan jeuken om wat kooporders door te sturen. Maar voorzichtigheid is geboden, waarschuwen experts.

De verkoopgolf rolt onverminderd voort. Bijna elke dag worden goedkope aandelen nog goedkoper. Dinsdag kreeg het vastgoed de klappen. Bedrijven die tot voor kort als goedehuisvaderaandelen door het leven gingen, zoals de rusthuisspecialisten Aedifica en Care Property , de woningverhuurder Home Invest , logistieke spelers als WDP en Montea , de eigenaar van toppanden in Luxemburg Leasinvest of de nutsgroep Elia , doken in ruim drie weken een derde tot de helft lager. Die aandelen waren voor corona de wereld veranderde wel fors gestegen.

De waarderingen houden rekening met een stevige recessie. Maar omdat niemand weet hoe lang de coronacrisis zal duren, overheerst de angst waardoor weinigen bereid zijn te kopen terwijl velen staan te dringen om door de uitgang te raken. De durvers die toch grote pakketten willen kopen, plaatsen vaak zulke lage aankooplimieten dat de koersen meteen 10 procent of meer onderuitgaan, zelfs bij lage volumes.

Tegenover de schaarse kooplustigen staan veel partijen die niet anders kunnen dan verkopen. Fondsbeheerders moeten aandelen in de ramsj doen als beleggers hun deelbewijzen verpatsen. Institutionelen verkopen aandelen om cash vrij te maken voor dringende doeleinden. Anderen verkopen om te speculeren op nog grotere dalingen, de shortsellers bijvoorbeeld, al is dat iets moeilijker nu de toezichthouders de praktijk aan banden leggen.

Hoe moet je als kleine belegger met zulke extremen omgaan? 'Het gezegde dat wanneer je geschoren wordt, je stil moet blijven zitten, is van toepassing’, zegt Johan Van Geeteruyen, een fondsbeheerder van DPAM. Hij sluit niet uit dat de markten verder zakken, maar om te verkopen is het te laat.

Als we menen dat deze crisis tijdelijk is, heeft de correctie van de afgelopen weken ongetwijfeld kansen gecreëerd. KBC Asset Management

Is het dan al tijd om te kopen? Voor wie veel verder kan zien dan de crisis, geld heeft en zijn slaap niet laat als de koersen verder zakken, ontstaan opportuniteiten. 'Ervan uitgaande dat deze crisis tijdelijk is, heeft de correctie van de afgelopen weken kansen gecreëerd', stelt KBC Asset Management. 'Dat betekent niet dat de markten die kansen ook meteen gaan grijpen. De nieuwsstroom blijft vrijwel zeker negatief. We gaan aandelen geen groter gewicht geven in onze portefeuilles. In het aandelenluik kiezen we vooral voor defensieve bedrijven en de groeimarkten. We zijn voorzichtiger voor Europa.'

Op korte termijn moet u niet meteen grote winsten verwachten. 'Markttiming is zo goed als onmogelijk. Hou daarom wat risicopoeder droog om te kunnen profiteren van verdere prijsdalingen op de korte termijn om langetermijnrendementen veilig te kunnen stellen', raadt UBS aan. De zakenbank geeft de voorkeur aan Chinese en Zuid-Koreaanse aandelen omdat die landen de coronacrisis beter onder controle hebben.

Als de economie op lange termijn getroffen wordt, zullen de bedrijfswinsten dalen en de beurzen verder achteruitgaan. Johanna Kyrklund Stratege Schroders

Johanna Kyrklund, een stratege van Schroders, verwacht dat het traject van de markt eerst steil naar beneden gaat - de huidige fase - om dan een op en neer gaand parcours neer te zetten. 'Beleggers zullen het vooruitzicht van meer lockdowns en een langdurige economische neergang afwegen tegen de gevolgen van een door de overheden uitgeroepen noodtoestand en tegen de interventies van centrale banken', legt ze uit. 'Als de economie op lange termijn getroffen wordt, zullen de bedrijfswinsten dalen en zullen de beurzen verder zakken. Daarom maan ik aan tot voorzichtigheid. De waarderingen zien er veel aantrekkelijker uit dan enkele weken geleden, maar dit is een markt voor ervaren zwemmers. Voorlopig blijft de zee stormachtig, maar onder de oppervlakte duiken kansen op.'

Wie toch al in de vijver wil vissen, kiest het best voor bedrijven die ook voor de crisis sterk stonden. Bedrijven met veel schulden of geldnood zijn te mijden, omdat die zich moeilijker kunnen (her)financieren. Ook ondernemingen die leven op een door de markten gefinancierde groeistrategie kunnen het lastig krijgen. Het verklaart waarom defensieve aandelen als Aedifica of WDP fors naar beneden gaan. Hun groei werd telkens gefinancierd door makkelijke kapitaalverhogingen. Het is bovendien de vraag in welke mate de crisis de vraag naar nieuw vastgoed doet dalen. Als je de groeivoet op nul zet, duikt de waardering plots een pak lager.