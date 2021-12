Dit zijn de beursfavorieten voor 2022 volgens analisten...

De Belgische analistenteams zetten voor 2022 in op goedkope bedrijven met herstructureringspotentieel en defensieve holdings. Met op kop CFE, dat zichzelf zal opsplitsen en zo ook waarde zal creëren voor eigenaar Ackermans & van Haaren.

De redactie van De Tijd polste voor het 26ste jaar op rij naar de favoriete aandelen van de Belgische analistenteams. Veertien beurshuizen, banken en beleggingsbladen gaven hun top vijf in het binnen- en buitenland door. Dat leverde 32 Belgische oogappels op en liefst 57 buitenlandse. Uit die lijst distilleerden we een binnen- en buitenlandse top tien. Bij een ex aequo lieten we de volgorde van voorkeur de doorslag geven.

De analisten nemen op de Brusselse beurs een wat defensievere houding aan. Ze kiezen vooral voor waardeaandelen, die in een klimaat van hogere rentevoeten beter kunnen scoren dan groeiaandelen. Al zitten er ook enkele herstructureringsverhalen tussen.

1. CFE

De bouw- en baggergroep CFE wint het pleit met zes nominaties. Dat is evenveel als de brouwer AB InBev, maar omdat de beursexperts ook CFE-hoofdaandeelhouder Ackermans & van Haaren vijf keer naar voren schuiven, hebben we een overduidelijke winnaar.

‘CFE heeft zopas het belangrijkste nieuws bekendgemaakt sinds het bedrijf in 2013 onder de controle kwam van de holding Ackermans & van Haaren: de afsplitsing van de maritieme engineeringgroep DEME van de bouw- en vastgoedtak’, oppert ING. ‘Dat zal beide activiteiten toelaten zich in solide en apart genoteerde bedrijven te ontwikkelen. Wij zijn vooral positief over de baggersector. Door een sterke stijging van het aantal aanbestedingen en nieuwe projecten in de markt begint het evenwicht tussen de vraag en het aanbod in het voordeel van de baggeraars over te hellen. Bovendien staat CFE sterk in de aanleg van windmolenparken op zee. Dat was tot nu een Europees en Aziatisch verhaal, maar breidt uit naar de VS en het Midden-Oosten. CFE vinkt meerdere vakjes aan: het is een groen groeiverhaal tegen een heel redelijke prijs.’

De expansie naar de VS is een van de redenen waarom analisten nog veel potentieel zien. ‘Onlangs haalde DEME twee belangrijke Amerikaanse offshorewindprojecten binnen. Daarmee zet het bedrijf zich mondiaal in de kijker’, zegt Van Lanschot. ‘Het momentum blijft sterk en CFE verhoogde dankzij zijn recordorderboek de vooruitzichten voor het hele boekjaar. Het gaat CFE voor de wind.’

Puilaetco raadt aan niet te lang te wachten om CFE in te slaan. ‘Dat kan duur uitvallen, want we verwachten een enorme beleggersinteresse in dit excellente, structurele groeiverhaal. De holdingdiscount die CFE draagt, zal verdwijnen.’

2. AB InBev

Met een zilveren medaille voor ’s werelds grootste brouwer zet het analistenheir in op het herstel van een kneusje. ‘AB InBev is de grootste ontgoocheling van de voorbije vijf jaar in de Bel20’, zegt Inside Beleggen. ‘De overname van SAB Miller werd door de hoge schuldenlast een nachtmerrie. De hoge winstgevendheid kwam onder druk en het dividend zakte. Daardoor speelde AB InBev zijn status als goedehuisvaderaandeel kwijt. Het voordeel is dat de waardering opnieuw erg redelijk is. Het aandeel noteert tegen amper 11 keer de ondernemingswaarde (beurswaarde plus schulden, red.) tegenover de brutobedrijfswinst voor 2022. Dat biedt een opwaarts potentieel, vooral als de economie in de groeilanden nog meer op dreef raakt door een hogere vaccinatiegraad.’

‘AB InBev is een heropeningsplay die kan profiteren als de impact van covid op onze maatschappij normaliseert’, stelt KBC Securities. ‘Het bedrijf heeft met Michel Doukeris een nieuwe CEO die zopas met positieve vooruitzichten uitpakte voor de winstgroei op de middellange termijn. De waardering van 17 keer de verwachte winst van 2022 is aantrekkelijk.’

Degroof Petercam focust op de strategische omslag die enkele jaren geleden is ingezet: ‘Vroeger waren besparingen en consolidatie de strategie om waarde te creëren. Nu primeert omzetgroei door het vergroten van de markt en het verhogen van het marktaandeel. Wegens tegenvallende valutakoersen en duurdere grondstoffen blijven de marges achter, maar dat is een kwestie van tijd. De strategische omslag zit nog niet in de koers.’

3. Ackermans & van Haaren

De goede vooruitzichten bij CFE zijn medeverantwoordelijk voor de podiumplaats van Ackermans & van Haaren. De Antwerpse holding controleert 62 procent van CFE, maar heeft nog andere troeven. Bank Nagelmackers somt op: ‘De financiële poot, met Bank Van Breda en Bank Delen, beheert een recordvermogen en groeit sterk. De plantagegroep Sipef profiteert van een goede palmolieproductie en hoge -prijzen. Het vastgoedbedrijf Nextensa gaat profiteren van synergievoordelen door de fusie tussen Leasinvest en Extensa. Ackermans focust op belangrijke trends zoals de klimaatverandering, hernieuwbare energie en duurzame agricultuur. Dat moet op termijn lonen.’

BNP Paribas Fortis wijst op de vaak onderschatte private-equitytak met niet-genoteerde bedrijven. ‘Die wordt een bijkomende winstmotor van de groep, met een mogelijk nakende exit van de chemicaliëndistributeur Manuchar.’ Ackermans noteert op de beurs zo’n 6 procent onder zijn intrinsieke waarde. ‘Onterecht voor een holding met zo’n sterk trackrecord.’

Leo Stevens & Cie benadrukt dat Ackermans sinds de beursgang in 1984 77 keer hoger ging. ‘De holding blijft bouwen aan de toekomst. Zo investeert CFE in projecten rond waterstof of oogsten op de zeebodem. De privatebankingpoot trekt naar nieuwe markten zoals Nederland.’

4. UCB en Tubize

UCB, het grootste farmabedrijf van België, zag de voorbije jaren het patent van blockbusters als het antiallergicum Zyrtec en het epilepsiemiddel Keppra vervallen, maar toont aan dat het over voldoende knowhow beschikt om zijn pijplijn telkens weer aan te vullen.

‘UCB heeft de leemte opgevuld met de lancering van een trio succesvolle geneesmiddelen: Cimzia tegen de ziekte van Crohn en reumatoïde artritis, Vimpat tegen epilepsie en Neupro tegen onder meer de ziekte van Parkinson’, legt Dierickx Leys uit. ‘Daarnaast legde UCB degelijke testresultaten voor andere middelen voor. Dat stelt in toenemende mate gerust voor de middellange termijn. Het management zei al dat de omzet tegen 2025 van 5 tot 6 miljard euro zal groeien met een brutobedrijfswinstmarge die tot 30 à 35 procent stijgt.’ Het beurshuis stipt wel het hogere risico aan, want je weet nooit of een medicijn de eindmeet haalt. En de hoge onderzoekskosten wegen net als vorig jaar in 2021 op de marges.

ING wijst op de nakende lancering van Bimzelx, een potentiële gamechanger in de strijd tegen de huidziekte psoriasis: ‘Gezien de sterke klinische data kan dat het bestverkopende product van UCB ooit worden met een omzet boven 3 miljard euro tegen 2029. Wij verwachten ook hogere marges dankzij Evenity tegen osteoporose, waarvoor UCB een partnership heeft met Amgen in de VS en Japan.’

Wie met 40 procent korting in UCB wil beleggen, kan terecht bij de monoholding Tubize. ‘Dat is hoger dan de gemiddelde historische discount van 30 procent’, tipt 1Vermogensbeheer. ‘Bovendien is Tubize sinds kort schuldenvrij. Daardoor kan de holding meer dividend uitkeren, extra aandelen UCB kopen of eigen aandelen inslaan.’

5. Ageas

Ageas krijgt drie vermeldingen, waarvan twee keer op de eerste stek. ‘Ageas is een goed gediversifieerde verzekeringsgroep, die behalve op de thuismarkt België actief is in onder andere het VK, Portugal en Azië’, zegt ABN AMRO Private Banking. ‘Ook is de portefeuille mooi uitgebalanceerd tussen levens- en niet-levensverzekeringen. Het brutodividendrendement ligt op 5,8 procent, wat erg attractief is bij de huidige lage rentes.’

‘Ageas is bijna volledig verlost van het juk van zijn voorganger Fortis’, vult Test-Aankoop Invest aan. ‘Met zijn nieuw driejarenplan rekent het elk jaar op een gemiddelde winstgroei van 6 à 8 procent per aandeel, en wil het de komende drie jaar het dividend progressief optrekken. De koers haperde in 2021 door de turbulentie op de Aziatische financiële markten, maar heeft na de lichte rentestijging en de fraaie groeivooruitzichten nog een inhaalbeweging tegoed. Als kers op de taart is Ageas door het versnipperde aandeelhouderschap een mogelijke overnameprooi.’

6. GBL

‘Enkele Belgische holdings hebben hun discount van zich kunnen afschudden. GBL is daar nog niet in geslaagd en noteert 30 procent onder zijn intrinsieke waarde’, stelt 1Vermogensbeheer. ‘Dat heeft wellicht te maken met het verleden, toen stamvader Albert Frère niet altijd de belangen van de kleine aandeelhouders leek te verdedigen. Je kon toen ook de portefeuille van GBL met alleen genoteerde aandelen perfect nabootsen. Sinds enkele jaren runt schoonzoon Ian Gallienne GBL veel actiever, met de nadruk op participaties die profiteren van de veranderende tendenzen in de samenleving. Bovendien bestaat GBL al voor 23 procent uit private equity, niet-genoteerde bedrijven. De holding wil dat verhogen tot 40 procent. Gallienne ergert zich blauw aan de hoge discount. In 2022 moet hij zich mogelijk eindelijk minder ergeren.’

‘De korting is torenhoog voor een portefeuille die vooral bestaat uit liquide namen als Adidas, Pernod-Ricard, SGS en Umicore’, vindt ook KBC Securities. ‘GBL investeerde in groeiers als Voodoo (games) en Canyon (fietsen). Het wordt niet meteen een Sofina, maar de markt onderschat het transformatieproces. Sofina noteert bovendien met een premie van 40 procent.’

7. Barco

De specialist in beeldprojectie krijgt drie medailles, waaronder de gouden bij De Belegger. ‘Al is er geen haast om te kopen’, stelt het beursblad. ‘Barco staat met zijn projectoren voor bioscopen, entertainmentschermen en de vergadertool Clickshare klaar voor de postcovidperiode, maar door de virusvarianten stellen vooral de West-Europese landen nieuwe lockdowns in.’

‘Bovendien gaat Barco de komende 12 à 18 maanden fors investeren in nieuwe producten. Maar koersuitschuivers zijn opportuniteiten. De balans is met een royale kaspositie van 2,85 euro per aandeel kerngezond. De nieuwe co-CEO’s Charles Beauduin en An Steegen maken de organisatie wendbaarder en mikken op termijn op een bedrijfscashflowmarge van 14 à 17 procent.’

Inside Beleggen en 1 Vermogensbeheer wijzen op de koophonger van Beauduin. Hij spendeerde 14 miljoen euro voor 0,75 procent extra van Barco, waardoor hij net geen 19 procent controleert.

8. Ontex

Ontex is met een neergang van 37 procent een van de pineuten van het koersenbord dit jaar. De luiermaker lijdt onder dure grondstoffen en duur transport, een loodzware concurrentie en hoge schulden. Woensdag gaf Ontex alweer een winstwaarschuwing. De fabrieken in de groeimarkten gaan in de verkoop. De daling biedt volgens sommigen een koopkans.

‘De wil om de minder rendabele activiteiten af te stoten is welkom en zal de balans van de groep saneren’, zegt Test-Aankoop Invest. ‘Hoewel het herstel trager zal verlopen dan verwacht, handhaaft Ontex de doelstellingen voor 2023: een omzetgroei van 2 à 3 procent per jaar met een brutobedrijfswinstmarge van 12,5 à 13,5 procent. De prognoses houden nog geen rekening met een eventuele daling van de grondstoffenprijzen. De koers noteert tegen slechts 0,55 keer de boekwaarde en met een korting van 35 tot 40 procent tegenover zijn concurrenten. Ze houdt geen rekening met een mogelijk winstherstel. Al is het aandeel voorbehouden voor waaghalzen.’

9. D’Ieteren

De holding D’Ieteren is met een spurt van 137 procent dit jaar het nummer een van de Brusselse beurs. Toch zien de beurshuizen nog potentieel. ‘De recente opening van het aandeelhouderschap bij de autobeglazingsdochter Belron illustreert de enorme verborgen waarde in die parel’, poneert Puilaetco. ‘Op basis van de jongste waardering van Belron - een ondernemingswaarde van 21 miljard euro - is een aandeel D’Ieteren minstens 220 euro waard.’

‘Op lange termijn heeft D’Ieteren meerdere ijzers in het vuur, zoals de recente overname van onderdelen voor hefvoertuigen TVH Parts, het recordorderboek voor D’Ieteren Auto en een oorlogskas voor overnames’, voegt Van Lanschot toe.

10. Lotus Bakeries

De maker van gebakjes en speculoos - of moeten we biscoff zeggen? - sluit de top tien af. ‘Lotus is een van de mooiste groeiverhalen op de Brusselse beurs’, luidt de lofzang van Leo Stevens & Cie. ‘Het bedrijf werd in 1932 opgericht en kende een enorme groei. Ook ver buiten België. De groei van het topmerk Biscoff (speculoos) wordt gedreven door de internationalisatie, innovaties en een groter productaanbod. Dat resulteert in een jaarlijkse winstgroei van net geen 10 procent en een brutowinstmarge van 20 procent. Aan ambitie geen gebrek: CEO Jan Boonen wil van Biscoff het derde populairste koekje ter wereld maken, na Oreo en Chips Ahoy van Mondelez.’

Dierickx Leys wijst ook op de toenemende focus op gezonde en natuurlijke tussendoortjes met merken als Nakd, Trek en Bear, die ook in groeilanden als India uitgerold worden.

Net niet

Behalve de top tien kregen nog elf aandelen meerdere nominaties. Voor defensieve groeiers met stijgende dividenden kunt u terecht bij de verhuurders van zorgvastgoed Aedifica en Care Property, al is Telenet de dividendentopper op de beurs. In de industrie zijn Bekaert en Solvay goedkoop, menen de experts. Wie wil inzetten op technologie kan dat via de chipbakker X-Fab of Sofina, dat in tal van groeibedrijven zit. Met Kinepolis zet u in op de heropeningseconomie. En met Mithra neemt u wat meer risico, maar het potentieel van diens hormoonmiddel estetrol is groot.