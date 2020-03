'Dividend van AB InBev en Proximus loopt risico'

Volgens beurshuis Jefferies dreigt een dividendverlaging bij AB InBev en Proximus. Bij de eerste om de schuldenberg onder controle te houden, bij de tweede om een turbo te zetten op de investeringen.

In deze uitzonderlijke tijden van coronacrisis opteren steeds meer bedrijven er voor cash te hamsteren en het vaak pas recent aangekondigde dividend te schrappen. Dat is in België onder meer het geval bij Umicore, Van de Velde, Roularta, Deceuninck en EVS.

Niet iedereen schrapt: Barco bijvoorbeeld laat via de bijeenroeping voor de jaarvergadering van 30 april weten het dividend uitgekeerd wordt. Dat dividend beloopt 2,65 euro bruto, zodat ongeveer 35 miljoen euro naar de aandeelhouders vloeit. Cash die de beeldvormingsgroep zelfs in deze sombere tijden kan missen: Barco beschikt net als Colruyt over een balans van gewapend beton, met eind 2019 netto 330 miljoen euro in kas.

Om beleggers enig houvast te geven in een beursvloer die plots kapsalon geworden is, lichtten de analisten van Jefferies de balans van alle grote Europese bedrijven door die in de pan-Europese aandelenkorf DJ Stoxx600 noteren.

Als we als stresstest bij AB InBev een 40 procent lagere bedrijfswinst incalculeren, zullen de schulden 7,7 keer de ebitda belopen Jefferies-analisten

Bij te te mijden aandelen waar een knip een reëel risico is, noteert AB InBev . De bierreus worstelt nog altijd met de schuldenberg die de dure mega-overname van SABMiller in 2016 met zich meebracht. Eind 2019 beliepen de schulden 4 keer de jaarlijkse brutobedrijfswinst (ebitda), geen comfortabel scenario.

'De zwakke algemene bierverkoop en dito toestand in de opkomende markten verergeren de schuldenhefboom', luidt het. 'Als we als stresstest een 40 procent lagere bedrijfswinst incalculeren, zullen de schulden 7,7 keer de ebitba belopen. In dat scenario komt het huidig dividendrendement van 4,4 procent in gevaar'. AB InBev halveerde over boekjaar 2018 het dividend al tot 1,80 euro bruto, maar dat betekent nog altijd dat elk jaar 3,6 miljard euro naar de aandeelhouders vloeit.

De balans is niet zozeer het probleem bij Proximus . 'Wij schatten de kans hoog in dat het bedrijf op de beleggersdag van 31 maart een forse versnelling van de investeringen zal aankondigen, aangezien het glasvezelnetwerk tot één van de minst ontwikkelde van Europa hoort. Vertrouw dus niet té veel op het huidig dividendrendement van 7,7 procent'.

Analisten wijzen er langer op dat de telecomoperator onder nieuwe CEO Guillaume Boutin best fors méér investeert om in een steeds meer datavretende wereld concurrentieel te blijven. Volgende week dinsdag wordt het voor Boutin alleszins een moeilijke evenwichtsoefening.

Boutin kan natuurlijk tegelijk het dividend handhaven én meer investeren door meer schulden aan te gaan, maar vraag is of dat in het huidige klimaat meest aangewezen is. De andere optie is het dividend verlagen om meer in de toekomst te kunnen investeren, een scenario zijn voorganger Dominique Leroy in 2014 als nieuwe CEO voor opteerde.

Bij de andere bedrijven waar het risico in gevaar is zit onder meer SGS, de Zwitserse wereldmarktleider in inspectie en één van de belangrijkste participaties van de holding GBL.