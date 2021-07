Dividendaristocraten kloppen de beurs

Een onderzoekster aan het werk bij UCB. Het biofarmabedrijf is de enige Belg in de index van Europese dividendaristocraten van Standard & Poor's.

Bedrijven die al heel lang hun dividenden verhogen, overtroeven op lange termijn het beursgemiddelde. Vooral tijdens magere periodes houden ze beter stand.

Het belang van dividenden op de beurs is niet te overschatten. De jaarlijkse winstuitkeringen maken een groot deel uit van het totale rendement van een aandelenportefeuille, zeker op de lange termijn. Sinds begin 2010 steeg de brede Europese Stoxx600-index met 81 procent. Met de uitgekeerde dividenden erbij, bracht de beursgraadmeter met Europese steraandelen 133 procent op. Wie bovendien elk jaar zijn coupons herinvesteerde, zag zijn rendement aandikken tot 170 procent.

Bedrijven die hun dividenden systematisch opkrikken, hebben nog een streepje voor. Dat blijkt uit de prestaties van de S&P350 Dividend Aristocrats Index, die de indexberekenaar Standard & Poor's bijhoudt. In de graadmeter zitten alle aandelen uit de S&P Europe 350 die al minstens tien jaar hun dividend verhogen. Elk aandeel krijgt ieder jaar een gelijk gewicht. Dit jaar bracht de index al 21,4 procent op, tegenover 17 procent voor zijn gewone broertje. Sinds 2010 genereerden de dividendaristocraten 27 procentpunten extra rendement in de kassa.

Discipline

Bedrijven die hun dividend jarenlang systematisch verhogen, hebben de discipline om standvastige en meestal groeiende cashflows neer te zetten. Christopher Poch Morgan Stanley

‘Bedrijven die hun dividend jarenlang systematisch verhogen, hebben de discipline om standvastige en meestal groeiende cashflows neer te zetten’, legt Christopher Poch van Morgan Stanley uit. ‘Hun balansen zijn meestal sterk, waardoor ze een mager jaar kunnen overbruggen. Het gaat vaak om defensieve bedrijven, waardoor ze vooral tijdens crisissen beter scoren op de beurs.’

Wie in de Europese index van de couponadel investeert, kan uitkijken naar een brutodividendrendment van 2,4 procent. Het gaat niet om de aandelen met de riantste dividendrendementen, wel om de bedrijven die het langst hun uitkeringen optrekken. De industrie is met een gewicht van 29 procent de belangrijkste sector. Britse bedrijven maken ruim een derde van de index uit. Zwitserland is tweede.

De enige Belg

De graadmeter telt maar één Belg: de biofarmagroep UCB , die een weging heeft van 2,5 procent. De Brusselse beurs telt nog andere dividendaristocraten, zoals Lotus Bakeries of Sofina , maar die zitten niet in de S&P 350 Index. Solvay verlaagde zijn coupon al ruim dertig jaar niet, maar stabiliteit is niet genoeg om het neusje van de zalm te zijn.

De essentie Beursindexen met de standvastigste dividendgroeiers presteren op lange termijn beter dan de markt.

Vooral in berenmarkten houden dividendaandelen beter stand.

Tijdens stierenmarkten scoren ze vaak ondermaats.

De S&P Europe 350 Dividend Aristocrats Index telt met UCB maar één Belgisch aandeel.

Wie in de dividendgroeiers wil beleggen, kan dat doen via trackers zoals de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats of gelijkaardige trackers voor Amerikaanse aandelen. Wie liever individuele aandelen kiest, opteert het best voor bedrijven die niet te veel van hun winst uitkeren. Gezonde dividendmotoren keren doorgaans 40 à 60 procent van hun vrije cashflow uit. Als de uitkering systematisch te hoog wordt tegenover de winst, is dat niet houdbaar. Dan lekt er cash weg en blijft er te weinig geld over om te investeren.

Wall Street

Ook op Wall Street berekent S&P een index van dividendaristocraten, maar daar zijn de regels strenger. Alleen bedrijven uit de S&P500 die al minstens een kwarteeuw hun coupon optrekken, krijgen een zitje. De S&P500 Dividend Aristocrats Index levert een couponrendement op van 2,3 procent en telt 65 leden. Dat is eentje minder dan vorig jaar, toen veel bedrijven in hun coupons snoeiden vanwege de pandemie. Dit jaar werden de IT-groep IBM , het energiebedrijf NextEra Energy en het farmabedrijf West Pharmaceutical in de index opgenomen. De liftenbouwer Otis , de wapenmaker Raytheon en de leverancier van airco’s en veiligheid voor kantoren en woningen Carrier werden eruit gekegeld.

S&P lanceerde de index in 2016 en berekende die tot 1989. Het resultaat? Ook op de Amerikaanse markt doen de dividendkeizers het beter dan de brede markt, zij het nipt. De portefeuille is wel minder volatiel en schommelt minder dan de brede indexen.

Amper technologie

2020 was een atypisch jaar: de dividendaristrocraten scoorden met een rendement van 8,7 procent bijna 10 procentpunten slechter dan de S&P500. Al hoeft dat niet te verbazen: in een stierenmarkt zijn defensieve dividendaandelen minder in trek. Bovendien trok in 2020 de technologiesector de kar. Omdat die niet uitblinkt met een historiek van vette coupons, maakt de sector maar 1,7 procent uit van de aristocatenindex.

65 jaar De onbetwiste dividendkeizers op Wall Street zijn Dover en Genuine Parts. Beide trekken hun coupon al 65 jaar op.

De onbewiste Amerikaanse dividendkeizers zijn Dover en Genuine Parts. Beide maken onderdelen voor de industrie en auto’s. De twee trekken al 65 jaar ononderbroken hun winstuitkering op.

Voor de echte couponminnaars is er de Dividend Kings Index, met bedrijven die minstens 50 jaar hun dividend verhogen. Dat zijn er 32. Helaas is er geen tracker die de index volgt, maar het blad Money Invest Expert vlooide uit dat de dividendkoningen het sinds 1998 dubbel zo goed doen als de brede markt, een bewijs dat stevige dividendbetalers de pilaren van een portefeuille mogen uitmaken.