Dividenden groeien traagst in 2,5 jaar

De wereldwijde dividenden kenden met een stijging van 1,1 procent het traagste groeiritme in 2,5 jaar. Het voorbije decennium zijn ze wel bijna verdubbeld.

De beursgenoteerde bedrijven keerden in het tweede kwartaal een record van 513,8 miljard dollar (463 miljard euro) uit aan hun aandeelhouders. Dat leert de Global Dividend Index van de Amerikaanse vermogensbeheerder Janus Henderson. Als we bijzondere uitkeringen en wisselkoersschommelingen eruit filteren, belandde de groei op 4,6 procent. Dat ligt in lijn met het langetermijngemiddelde, maar het is wel de traagste vooruitgang sinds 2016.

De vertraging van de wereldeconomie en de gevolgen voor de bedrijfswinsten beginnen een impact te krijgen op de dividenden. Ben Lofthouse Chef dividendbeleggingen Janus Henderson

‘De vertraging van de wereldeconomie en de gevolgen voor de bedrijfswinsten beginnen een impact te krijgen op de dividenden’, stelt Ben Lofthouse, het hoofd dividendbeleggingen van Janus Henderson. ‘De vertraging is groter in sommige delen van de wereld dan in andere. Europa ziet de grootste terugval. Dat toont aan waarom een wereldwijde beleggingsaanpak zo waardevol is: spreiden over regio’s en sectoren brengt significante voordelen voor de beleggers mee.’

AB InBev

De Europese bedrijven, met uitzondering van het VK, keerden 5,3 procent minder uit. De helft van die terugval is te wijten aan de daling van de euro tegenover de dollar, maar Janus Henderson merkt op dat Europa al jaren achteroploopt in riantere uitkeringen voor de aandeelhouders. Dit jaar is onder meer onze eigen brouwreus AB InBev daarvoor verantwoordelijk. De biergroep halveerde haar dividend om de schuldenberg sneller te kunnen afbouwen. Daardoor zakten de totale Belgische dividenden met een kwart.

Daarnaast beknibbelden heel wat grote Duitse bedrijven op hun coupons, zoals de autobouwers BMW en Daimler die hun verkoop zien verschrompelen door de handelsoorlog. De grootste positieve bijdrage in Europa komt van de Zwitserse verzekeraars en van de Spaanse bedrijven die 8 procent meer naar hun aandeelhouders lieten stromen. Frankrijk blijft het royaalste dividendland.

De Amerikaanse ondernemingen verhoogden hun uitkeringen met 3,9 procent, de traagste groei in 2 jaar en iets beneden de verwachtingen. Vooral de dividendknip bij General Electric is daarvoor verantwoordelijk. Bij de voedingsbedrijven hakte Kraft Heinz fors in zijn coupon. Janus Henderson merkt ook op dat veel bedrijven op Wall Street de voorrang geven aan de inkoop van eigen aandelen. Toch verhoogde vier op de vijf Amerikaanse ondernemingen zijn dividend.

Land van de rijzende coupon

Opvallend is de klim van Japan, dat met een groei met 10,3 procent de grootste stijger is bij de westerse landen. Het reflecteert de toenemende winstgevendheid en de hogere pay-outratio’s in het land van de rijzende zon, waar de creatie van aandeelhouderswaarde sinds enkele jaren hoger op de agenda staat. De farmagroep Takeda, die onder meer het Britse Shire en het Belgische Tigenix inlijfde, tekent voor de sterkste bijdrage.

+8% Sterk Spanje De Spaanse bedrijven verhoogden hun dividenden met 8 procent.

Sectoraal blijven de financiële instellingen en de energiebedrijven de dividendkoningen, met een groei van respectievelijk 9,9 en 6 procent. De druk van de lage rente op de winstgevendheid van banken en verzekeraars sijpelt dus nog niet door in de coupons. De technologiesector, waar de dividenden de voorbije tien jaar verdrievoudigd zijn, kent dit keer een zeldzame daling, te wijten aan Nokia en Samsung.