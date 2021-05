Dividenden stijgen in drie op de vier jaar meer dan inflatie

Sinds 1900 ligt de groei van de dividenden van de Amerikaanse bedrijven in drie op de vier jaren hoger dan de inflatie. Dat blijkt uit een studie van de vermogensbeheerder Fidelity International.

De dividenden die de bedrijven ieder jaar uitkeren, staan in het middelpunt van de belangstelling. Vorige week gooide Vooruit-voorzitter Conner Rousseau het idee op tafel om de winstuitkeringen aan banden te leggen als de Belgische bedrijven geen forse loonsverhogingen toestaan. Velen vragen zich ook af of de dividenden standhouden tegen de inflatieversnelling die we meemaken.

Als we naar de lange termijn kijken, luidt het antwoord ‘ja’. Sinds begin vorige eeuw verhoogden de bedrijven uit de Amerikaanse S&P500-index in 73 procent van de jaren hun dividend meer dan de inflatie. Het recurrente inkomen van aandelen vormt dus een goede bescherming tegen de stijging van de consumptieprijzen. De dividenden doen de koopkracht toenemen. De vermogensbeheerder Fidelity deed de studie voor de bedrijven uit de S&P500, maar we mogen aannemen dat dat ook in Europa geldt.

Vorig jaar konden de dividenden wegens de uitbraak van de coronapandemie de inflatie niet bijhouden. De coupons van de S&P500-bedrijven daalden 3 procent. In Europa was de daling nog meer uitgesproken.

Historisch lage rente

De hogere inflatie kan de koopkracht van obligaties aanvreten omdat hun rendement meestal vaststaat. Fidelity International

‘Nu de rente historisch laag staat en de overheden massieve stimuluspakketten lanceren – 1.900 miljard dollar in de VS alleen – voedt dat de verwachtingen dat de economie een periode van hogere inflatie tegemoetgaat’, stelt Fidelity. ‘Dat kan de koopkracht van obligaties aanvreten omdat hun rendement meestal vaststaat. Dividenden zijn daarentegen een deel van de bedrijfswinsten. Als bedrijven hun prijzen verhogen, kunnen de winsten ook in lijn met of zelfs meer dan de inflatie toenemen. Ze beschermen de koopkracht beter.’

Fidelity raadt aan de dividendaandelen niet te vergeten in een portefeuille. ‘In de defensieve sectoren van makers van consumentengoederen, nutsbedrijven en spelers in de gezondheidssector zitten kwaliteitsbedrijven met goede dividendvooruitzichten, maar die wegens de pandemie te goedkoop lijken.’

2,4% Rendement De dividenden van de Europese Stoxx600-index leveren een rendement op van 2,4 procent. De consumptieprijzen zouden dit jaar 1,6 procent stijgen.

Op Wall Street levert de S&P500-index een dividendrendement van 1,5 procent op. Dat is meer dan de 1,25 procent inflatie die de VS vorig jaar kenden, maar minder dan de verwachte 2,4 procent dit jaar.