Dividenden zakken naar laagste peil in acht jaar

Blikjes van Hoegaarden in de fabriek in Hoegaarden.

De wereldwijde uitkering van dividenden is in het tweede kwartaal met 22 procent teruggevallen. Bedrijven houden door de coronapandemie hun cash bij.

De vermogensbeheerder Janus Henderson Investors houdt de uitkeringen van dividenden van de 1.200 grootste beursgenoteerde bedrijven bij. Het is geen verrassing dat door de coronapandemie het tweede kwartaal een historische terugval laat zien.

De dividenden daalden in de periode april-juni met 108,1 miljard dollar, of 22 procent jaar op jaar, naar 382,2 miljard dollar. Voor een tweede kwartaal - waarin vooral veel Europese bedrijven hun jaarlijks dividenden uitkeren - is dat het laagste peil sinds 2012.

Banken en verzekeraars

De schok van het coronavirus deed bedrijven de vinger op de knip houden. 'De dividenden daalden vooral bij bedrijven in de financiële sector en in de sector van duurzame consumentengoederen', zegt Janus Henderson. De banken en de verzekeraars werd door de toezichthouder vriendelijk gevraagd geen dividenden uit te keren. Producenten van duurzame consumptiegoederen, zoals auto's, zagen hun omzet fors dalen. 'De sectoren farma en communicatie bleken resistent.' Zij hebben hun dividend zelfs verhoogd.

Meer dan een kwart van de bedrijven verlaagde het dividend.

Ruim een kwart van de ondernemingen verlaagde het dividend, blijkt uit het overzicht van Janus Henderson. Van die groep schrapte de helft de winstuitkering helemaal.

Regionaal waren het vooral de Britse bedrijven (-54%) en ondernemingen van het Europese vasteland (-45%) die de hakbijl zetten in het dividend. In Europa verlaagden Franse, Italiaanse en Spaanse bedrijven de winstuitkering met meer dan de helft. In België bedraagt de daling 50 procent, terwijl Duitse ondernemingen minder dan een kwart van hun dividend knipten.

Dividenden in VS blijven stabiel

Opvallend is dat het dividend van Noord-Amerikaanse bedrijven stabiel bleef. Amerikaanse bedrijven werken doorgaans met kwartaaldividenden en kopen in verhouding veel meer eigen aandelen. Vooral in die aankopen bezuinigden ze.

In 2021 zullen we een herstel zien van de dividenden van Europese bedrijven. Jane Shoemake Directeur beleggingen Janus Henderson

Janus Henderson verwacht over heel 2020 een daling van de dividenden met 17 procent naar 1.180 miljard dollar. Maar in het ergste scenario is volgens de vermogensbeheerder een terugval met 23 procent tot 1.100 miljard dollar mogelijk.