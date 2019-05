Dividendenfeest bereikt nieuw hoogtepunt

Ondanks de zorgen over een mogelijke handelsoorlog hebben bedrijven uit de hele wereld een recordbedrag aan dividenden uitbetaald in het eerste trimester. Dat zegt de vermogensbeheerder Janus Henderson, die de winstuitkeringen in kaart brengt.

Janus Henderson telde in het eerste kwartaal 263,3 miljard dollar dividenden, een toename met 7,8 procent tegenover een jaar geleden. Daarmee wordt de groei van de dividenduitkeringen van vorig jaar verdergezet. De toename is mee te danken aan enkele extra dividendbetalingen, onder meer van mijnbouwer BHP, chemiegrioep Akzo Nobel en de farmareus Novartis.

De vrees voor een mondiale groeivertraging had dus nog geen impact op de gulheid van beursgenoteerde bedrijven. Janus Henderson verwacht dat de dividenden ook in 2019 zullen blijven groeien, al zal het tempo van die groei wel wat afnemen. De voorspelling is dat er dit jaar 1,43 biljoen dollar zal worden uitgekeerd,tegen 1,37 biljoen in 2018.