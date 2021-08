Dividenduitkeringen herstellen naar precoronaniveau

Het tweede kwartaal wordt traditioneel gedomineerd door de Europese bedrijven omdat zij doorgaans in de lente een jaardividend uitkeren. De Amerikaanse bedrijven keren kwartaaldividenden uit. De grootste Europese dividendbetalers - in absolute bedragen - zijn Nestlé, Sanofi, Allianz en AXA. Zij zitten ook in de wereldwijde top tien. Bedrijven als Inditex en Volvo kondigden een extra dik dividend aan, ter compensatie van lagere of weggevallen dividenden in 2020.

In 2015 zat de Belgische brouwer AB InBev nog in de wereldwijde top vijf, maar die glorietijd is ver weg. De brouwer zit zelfs al vijf jaar niet meer in de top twintig. Dit jaar hield de brouwer zijn slotdividend stabiel. Door het gewicht van het stabiele AB InBev-dividend namen de Belgische dividenden in het tweede kwartaal met amper 2,2 procent toe, een stuk onder de wereldwijde groeitrend. KBC keerde voorlopig nog maar een gedeeltelijk dividend uit vanwege de ECB-beperkingen, terwijl GBL en Proximus in de lente zelfs minder uitkeerden dan vorig jaar.