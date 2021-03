De dogecoin begon als een grap, maar dankzij de tweets van Elon Musk krijgt de munt steeds meer invloed in de cryptowereld.

Nu de bitcoin record na record breekt beginnen steeds meer beleggers interesse te krijgen in cryptomunten in het algemeen. Maar inmiddels heeft de bitcoin een waanzinnige stijging achter de rug, waardoor sommige beleggers het gevoel krijgen dat ze de boot gemist hebben. En dus gaan ze op zoek naar andere cryptomunten die nu nog relatief klein zijn maar uit kunnen groeien tot een tweede bitcoin. Een van die munten is de dogecoin, een markante digitale valuta die zeker de afgelopen weken vol in de aandacht stond.

Dogecoin: Grap of belegging?

De munt kwam eind januari flink onder de aandacht nadat het digidukaat plots met 700 procent steeg in twee dagen. Dat gebeurde nadat Redditbeleggers de munt massaal begonnen te kopen.

Deze beleggers waren op hun beurt aangevuurd door een reeks tweets van Tesla-CEO Elon Musk. Zo plaatste Musk een foto van een 'Dogue'-tijdschrift in dezelfde stijl als het modetijdschrift Vogue. Door de tweets dachten gelovers in de munt dat Musk vertrouwen had in het digitale dukaat. De Reddit-beleggers speculeerden erop dat de uitspraken van de Tesla-CEO de waarde van de munt omhoog zou stuwen.

En daar kregen ze ook gelijk in. Want Musk bleef tweeten over de munt en plaatste talloze memes – grappige plaatjes en video’s - van de dogecoin op Twitter. De munt piekte op 8 februari rond de 8 dollarcent maar is inmiddels weer wat teruggezakt tot 5 dollarcent. Dat is nog altijd hoog, want een jaar geleden noteerde de dogecoin nog aan 0,2 dollarcent. Onlangs deed Musk de dogecoin nog even flink stijgen toen hij op 24 februari de volgende tweet postte:

In de tweet refereert de rijkste man ter wereld naar een grap binnen de dogecoin-gemeenschap. Daar zeggen ze vaak ‘dogecoin to the moon’, waarmee ze op een grappige manier duidelijk willen maken dat de prijs van de munt ‘naar de maan’ kan gaan. In de tweet zegt Musk dat de dogecoin letterlijk naar de maan gaat, waarbij hij de mascotte van de munt – een Shiba Inu, een Japans hondenras – in een plaatje met een ruimtepak ‘letterlijk’ op de maan heeft gezet.

Ontstaan van de munt

Hoewel de munt pas de laatste weken in de media verscheen dateert het digidukaat al sinds 6 december 2013. Toen lanceerden software-ingenieurs Billy Markus en Jackson Palmer de dogecoin. ‘De munt begon eigenlijk vooral als een grap’, legt bitcoinadvocaat Thomas Spaas uit. ‘In die tijd spraken mensen veel over de litecoin die als alternatief voor de bitcoin was gelanceerd. Toen hoorde je stemmen opgaan dat de litecoin mogelijk de bitcoin - de eerste cryptomunt - van zijn troon zou stoten. Anderen dachten al na over de toekomst waarin mogelijk honderden afsplitsingen van de bitcoin gecreëerd zouden worden, waardoor je je kon afvragen of een bitcoin überhaupt wel zijn waarde zou behouden. Door een grapmunt te creëren met als logo een lachende Shiba Inu staken de makers eigenlijk de draak met de hausse rond cryptomunten.'

Dogecoin meme

Grap of niet: er was nu een nieuwe cryptomunt geboren. Dogecoin-bezitters gebruikten de cryptovaluta vooral als fooimunt. Als je bijvoorbeeld vond dat iemand een waardevol filmpje had gemaakt op het videokanaal YouTube, dan kon je hem daarvoor belonen door een paar dogecoins te sturen. Daarbij ging het - door de lage waarde van de munt - meestal niet om grote bedragen. Verder won de cryptomunt aan populariteit door de talloze filmpjes en plaatjes die ervan werden gemaakt (zie video hiernaast).

Goede doelen

Enkele weken na de introductie van de dogecoin, op 25 december, kreeg het platform te maken met zijn eerste hack die gebruikers de 'Dogecoin Christmas hack' noemden. Daaarbij werd er voor 11 miljoen aan dogecoins gestolen (toen hadden die een waarde van ongeveer 12.000 dollar). Opvallend was dat de community twee dagen na de aanval al een actie had opgezet om de schade van de slachtoffers te vergoeden. Na enkele weken zaten de initiatiefnemers al aan 15 miljoen dogecoins, zodat alle slachtoffers volledig vergoed werden. Deze vrijgevigheid zou de dogecoingemeenschap later kenmerken.

Ook bij latere acties liet de gemeenschap zich van zijn beste kant zien. Zo steunden ze in 2014 bijvoorbeeld het Jamaicaanse bobslee-team op de Winterspelen in Sochi door 30.000 dollar op te halen in slechts enkele uren. Bij het initiatief 'Doge4Kids' haalde de community 30.000 dollar op om diensthonden te kunnen geven aan kinderen met een lichamelijke beperking. Zo volgden nog vele initiatieven met het doel de wereld een beetje beter te maken.

Elon Musk

Zoals gezegd ging de munt pas echt fors hoger toen Elon Musk erover begon te tweeten. Spaas denkt dat cryptobeleggers dat niet te serieus moeten nemen. 'Musk ziet het volgens mij gewoon als een grapje. Hij ziet meer potentie in de bitcoin dan in de dogecoin. We blijven met zijn allen steeds die lachende hond zien op die munt, dat grapje blijft overal opduiken. Het is gewoon een uit de hand gelopen grap waar mensen mee blijven spelen.'

Sommige echte believers in de munt zeggen dat de dogecoin een aantal voordelen heeft ten opzichte van de bitcoin. Daarbij wijzen ze er onder meer op dat het doen van transacties bij de dogecoin veel sneller gaat dan bij de bitcoin. Maar Spaas is niet onder de indruk van dat argument. 'Dogecoin is inderdaad sneller met transacties dan bitcoin, maar dat is niet echt uniek. Datzelfde effect heb je bijvoorbeeld bij Litecoin.'

Een ander argument van de echte dogecoin-gelovers is dat het aanbod van dogecoins niet gelimiteerd is tot een bepaald aantal. Dat is bij bitcoin wel het geval, omdat er maar maximaal 21 miljoen bitcoins gemaakt kunnen worden. Daardoor is de bitcoin deflatoir, waardoor mensen hun bitcoins liever vasthouden dan ze uit te geven in het economisch verkeer. De dogecoin is inflatoir, waardoor het beter als betaalmiddel kan dienen. Maar de bitcoinadvocaat wijst ook dit argument naar de prullenmand. 'Ook dat is niet alleen bij de dogecoin zo. De tweede grootste cryptomunt is Ethereum en ook die munt heeft niet zo'n plafond.'

Daarbij is het deflatoire aspect van de bitcoin nu net de reden waarom mensen het als een goede belegging zien: de munt is schaars. Spaas zegt eigenlijk niemand te kennen die de dogecoin voor de lange termijn aanhoudt. 'Ze houden het ofwel aan als onderdeel van het grapje of om ermee te daytraden.'

Waardering