Dollar brokkelt af ondanks status van veilige haven

Volgens ING-valutaspecialist Chris Turner is dit vooral een verhaal van een zwakke dollar, en niet dat van een sterke euro. 'De Fed (de Amerikaanse centrale bank, red.) staat op het punt een noodrenteverlaging te doen om de economische gevolgen van het coronavirus te milderen. Dat zet druk op een munt die in tijden van paniek normaal verstevigt omdat ze als een veilige haven wordt gezien. Je ziet ook dat de dollar verzwakt tegenover een gevestigde munt als de Japanse yen.'

Turner wijst er verder op dat het groene biljet de afgelopen jaren sterk gepresteerd heeft tegenover de euro en de yen. 'De dollar was al een tijd populair door de ontwikkelingen rond de handelsoorlog, omdat beleggers ervan uitgingen dat de VS daar minder last van zouden hebben dan de rest van de wereld.' De analist denkt dat nu een corrigerende beweging plaatsvindt.

Pond

Tegenover het Britse pond stijgt de dollar dan weer, maar dat komt volgens Turner vooral door politiek nieuws uit het VK. 'Het vertrek van Sajid Javid, de voormalige Britse minister van Financiƫn , voedde initieel de hoop dat de nieuwe minister meer bereid zou zijn de begrotingsteugels te laten vieren. Inmiddels lijken beleggers door te hebben dat dat niet zo gemakkelijk is als het lijkt, waardoor het pond verzwakt.' Een soepeler begrotingsbeleid kan goed zijn voor het pond, wanneer beleggers geloven dat een dergelijke impuls de groei in het VK aanzwengelt.

Euro

Andere analisten focussen meer op de euro. Deutsche Bank benadrukte al in december dat de negatieve rentes in de eurozone beleggers aanmoedigen om te lenen in euro's en dat geld vervolgens te beleggen buiten de muntunie. Het aantal leningen van Europese banken aan buitenlandse partijen zou tot het hoogste niveau sinds 2008 zijn geklommen. De bank zei toen al dat elke vorm van stress in de markt de munt hoger kan duwen, omdat mensen hun posities dan snel sluiten en hun euro's terugkopen.