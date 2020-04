Dollar is de onwillige winnaar van de coronacrisis

De coronastress op de markten onderstreept andermaal de superieure status van de dollar en de Amerikaanse centrale bank. Al is dat met lichte tegenzin. ‘Het zou welkom zijn als de euro eindelijk zijn rol van wereldreservemunt zou spelen.’

Het is een van de déjà vu’s in de huidige coronacrisis. Net als tijdens de financiële crisis van 2008 is er sprake van een stormloop op dollars, de ultieme veilige haven in tijden van stress. Opnieuw wordt duidelijk in welke mate de financiële wereld en de wereldeconomie draaien op de greenback. De hamsterwoede verklaart waarom de dollar vorige maand stevig in waarde steeg tegenover een brede korf munten, wat het meteen moeilijker maakt dollarleningen terug te betalen.

En dus moest de Amerikaanse centrale bank (Fed) andermaal mechanismen in stelling brengen om de dollarschaarste op te vangen. Eerst waren er de swaplijnen met een keurgroep van 14 centrale banken. Die laatste kunnen daarmee hun eigen munt ruilen tegen broodnodige dollars van de Fed, om die vervolgens ter beschikking te stellen aan de eigen financiële sector.

Er kwam ook een ‘repo’-faciliteit, waarbij buitenlandse centrale banken gedurende zes maanden hun portefeuilles Amerikaans staatspapier als onderpand kunnen geven voor dollarleningen van de Fed. Brad Setser, econoom bij de denktank Council of Foreign Relations, opperde als eerste het idee van de nieuwe repo. Die moet het in theorie mogelijk maken om ook een land als China, dat geen politiek gevoelige swaplijn met de Fed heeft, aan dollars te helpen.

Eigenbelang

Amerikaans altruïsme? Niet echt. ‘Dit is duidelijk in het eigenbelang van de VS en de Fed’, stelt Setser. ‘De VS willen niet dat landen met grote portefeuilles Amerikaans staatspapier dat papier moeten verkopen om aan dollars te geraken.’ Dat zou de koers van het papier drukken en dus de rente omhoogjagen, iets waar de Amerikaanse overheid met haar snel oplopende schuldenteller niet op zit te wachten.

De voordelen voor de VS van de dollardominantie worden overroepen. Brad Setser Econoom

De nieuwste Fed-interventies betonneren meteen de officieuze status van de VS als internationale ‘lender of last resort’, de ultieme verstrekker van liquiditeiten. Amerikaans staatspapier wordt nóg aantrekkelijker als vluchthaven, nu de verwachting gecreëerd is dat de nieuwe repolijn bij een volgende crisis opnieuw van stal gehaald zal worden. ‘De Fed heeft zijn rol gespeeld vanuit het besef dat de internationale dollarmarkt niet mag bevriezen. Het is zowat de enige Amerikaanse instelling die positief uit deze crisis komt’, meent Setser.

Al is dat niet met volle goesting. ‘De voordelen van de dollardominantie voor de VS worden overroepen’, meent Setser. ‘Het betekent een bijkomende last voor de VS, die niet enkel het eigen financiële systeem moeten managen maar ook dat van de wereld. Het zou heel welkom zijn als de euro zijn rol van wereldreservemunt zou spelen. Maar Europa blijft zichzelf in de voet schieten.’ Setser wijst op het gebrek aan Europese ‘safe assets’ – veilig geacht staatspapier – doordat landen als Duitsland en Nederland op de schuldenrem staan.

Grootbanken

Overigens is de huidige dollarschaarste niet helemaal vergelijkbaar met die van 2008. Toen waren het Europese grootbanken die een acuut tekort aan dollars hadden. Ze hadden massaal in Amerikaanse herverpakte hypotheekleningen geïnvesteerd, waarvoor ze dollars moesten lenen omdat ze zelf geen dollardeposito’s in de VS hadden. Die dollarfinanciering bevroor toen de crisis uitbrak, waardoor de Fed moest uitrukken om te voorkomen dat de banken al hun Amerikaans papier zouden dumpen om aan dollars te geraken.

Ditmaal hebben de Europese banken hun dollarboekhouding veel beter op orde. Nu zijn het Japanse en Taiwanese levensverzekeraars en pensioenfondsen die stevig geïnvesteerd hebben in de VS, en het wisselkoersrisico indekten door yens en Taiwanese dollars op korte termijn te ruilen tegen Amerikaanse dollars. Wat neerkomt op kwetsbare kortermijnleningen van dollars. ‘Sommige verzekeringstoezichthouders zijn hier blind voor geweest’, zegt Setser.

Schuldencrisis