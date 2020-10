'Dollarcrash is aanstaande'

De econoom Stephen Roach vreest voor een depreciatie van 35 procent voor de dollar tegen eind 2021.

Volgens de econoom Stephen Roach, faculteitslid bij Yale University en het voormalige hoofd van de Aziatische poot van Morgan Stanley, is er een dollarcrash op komst. Dat schrijft hij in een opiniebijdrage in Financial Times. Roach denkt dat het groene biljet tegen het einde van 2021 met 35 procent gedaald kan zijn. De reden daarvoor: een giftige cocktail van een instortende binnenlandse spaarzucht en een gapend gat in de lopende rekening van de VS.

Het was een ongeluk dat een keer moest gebeuren. Stephen Roach Econoom

'In het tweede kwartaal van 2020 bedroegen de nettobesparingen in Amerika -1,2 procent van het nationale inkomen', zegt Roach. 'Dat is 4,1 procentpunten minder dan in het eerste kwartaal. Daarmee gaat het om de diepste val sinds 1947. En natuurlijk ging de lopende rekening erachter aan.' Volgens de econoom wilden de VS groeien, maar konden ze dat niet op basis van hun eigen besparingen, waardoor ze het geld in het buitenland moesten halen. 'Daardoor kwam het tekort op de lopende rekening uit op 3,5 procent van het het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal.'

Begrotingstekort

'Het explosief gestegen begrotingstekort is de onmiddellijke oorzaak van het probleem, maar het was wel een ongeluk dat een keer moest gebeuren', zegt Roach. Hij wijst erop dat de netto besparingen in de VS gemiddeld slechts 2,9 procent van het nationale inkomen bedroegen tussen 2011 en 2019. 'Dat dunne kussen maakte de VS vatbaar voor iedere schok, laat staan de covidschok.'

Volgens de econoom kunnen de VS niet verder meer groeien zonder spaargeld uit het buitenland, waardoor het tekort op de lopende rekening alleen nog maar zal oplopen. 'Omdat de positie van de dollar als wereldreservemunt al sinds 2000 aan het afzwakken is, zullen buitenlandse geldschieters meer concessies van de VS eisen om de excessieve financiering in stand te houden. Dat gebeurt normaal gesproken via twee paden: een hogere rente of een daling in de waarde van de munt.'