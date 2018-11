Donald lust weer Chinees

Een week kan een wereld van verschil maken! Terwijl de beleggersmeute vorige week niet snel genoeg op de verkoopknoppen kon drukken, was het de afgelopen vijfdaagse alle hens aan dek om zo snel mogelijk te kopen.

Een op de zes bedrijven van het Brusselse koersenbord spurtte meer dan 10 procent hoger. De beurs is een van de schaarse openbare markten waar iedereen wil kopen als alles peperduur staat, en niemand wil kopen als er gekke solden geafficheerd worden. Kalm blijven en selectief kwaliteitsaandelen eruit pikken als die naar soldenprijzen zakken, blijkt steeds weer de beste strategie om op lange termijn superieure rendementen te halen. Want de beste tijd om iets te kopen, is wanneer niemand het wil hebben.

Wat is er veranderd om die plotse ommekeer te verklaren? Wel, zoals sinds zijn verkiezing in november 2016 wel vaker gebeurde, waren het opnieuw uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump die aan de basis lagen. Critici van de ex-zakenman zeggen wel eens dat Trump een ongeleid projectiel is dat afhankelijk van zijn humeur van de dag weer wat tweets de wereld instuurt.

Trump tweette tot tweemaal toe dat de VS en China vooruitgang boeken.

Dat is wellicht een grove onderschatting van de man. Zijn tweets zijn vaak erg tactisch. Want volgende dinsdag, 6 november, gaan de Amerikanen naar de stembus voor de midterms. Ze moeten het hele Huis van Afgevaardigden kiezen en 35 van de 100 senaatszetels toewijzen. De kans is groot dat de Republikeinen hun dubbele meerderheid verliezen, voorspellen de polls.

Met een beurs in correctiemodus maken de Republikeinen minder kans bij de miljoenen Amerikanen die aandelen bezitten. Trump beseft maar al te goed dat de handelsoorlog die hij met China voert een grote oorzaak van de tuimeltperte is. Dus om weer wat optimisme en koersherstel te ontlokken, is er geen beter moment om de hoop op een handelsakkoord te voeden dan deze week. Trump tweette tot tweemaal toe dat de VS en China vooruitgang boeken. Hij belde de Chinese president Xi Jinping, en ziet een grote kans dat er tegen de G20-top in Argentinië eind deze maand een akkoord uit de bus komt. Nu Peking de harde impact van de importtarieven voelt, is de kans groot dat de Chinezen eindelijk toegevingen doen om hun afgeschermde markt meer open te stellen. Als er een deal komt, zullen beide leiders het wellicht als een persoonlijke triomf voor de wereldhandel voorstellen.

Het is de vraag of zo’n akkoord genoeg is om de markten fundamenteel weer naar boven te krijgen. Want vooral in de VS wijzen steeds meer tekenen op een motor die aan het oververhitten is. Dankzij de laagste werkloosheidsgraad sinds 1969 stijgen de lonen er met meer dan 3 procent. Hogere lonen betekent een hogere inflatie en renteverhogingen om prijsstijgingen te bestrijden. Door de schaarse arbeidskrachten kunnen de bomen nu eenmaal niet tot in de hemel groeien. Het is waar de ‘America First’-politiek van Trump op zijn grenzen botst. Industrie naar de VS terughalen terwijl er te weinig mensen zijn om de fabrieken te bevolken haalt weinig uit. Een open wereldhandel kan daarvoor een oplossing bieden.

Van buskruit tot schuimrubber

Maar vergis u niet: in amper een week zijn alle problemen niet plots verdwenen. Buiten de VS vertraagt de groei. In Italië, de derde grootste economie van de eurozone na Duitsland en Frankrijk, was er in het derde kwartaal zelfs helemaal geen groei. Het blijft dus cruciaal om naar de sterktes van de individuele bedrijven te kijken. Idealiter koopt u ondernemingen met een stevige staat van dienst met een forse korting, ofwel omdat de hele beurs het slecht doet en/of omdat het bedrijf met enkele tijdelijke problemen kampt.

Recticel (-3,8%, 6,86 euro), een van de oudste bedrijven van het Brusselse koersenbord, bengelt al een derde onder het peil van amper acht weken geleden. De schuimrubbergroep verraste de markt met een winstwaarschuwing. Recticel heeft al veel watertjes doorzwommen. De oorsprong gaat zelfs terug tot 1778, toen Jan-Frans Cooppal in Wetteren buskruit begon te fabriceren en het bedrijf uitgroeide tot een van de belangrijkste leveranciers van de Europese kanonnen. De man heeft in Wetteren een standbeeld. Pas sinds 1992 gaat de onderneming door het leven als Recticel, genoemd naar de Nederlandse polyurethaandochter.

De grote boosdoeners voor de magere cijfers van Recticel zijn de Duitsers.

Dat schuimrubber is het centrale element voor de vier divisies: isolatie, auto-interieurs, matrassen en flexibele schuimen. In alle takken ging de omzet achteruit, samen goed voor een neergang met 4 procent. Voor heel het jaar slikt Recticel zijn prognose van een stijgende bedrijfswinst in, en verwacht het nu een stabilisatie. Nemen we de rekenmachine erbij, dan impliceert dat voor de tweede jaarhelft een daling van zo’n 10 procent.

De grote boosdoeners voor die magere cijfers zijn de Duitsers. Zij blijven in de eerste plaats te lang op hun oude matrassen liggen. Onze oosterburen zijn nog altijd bang van een vervuiling van het beddengoed die de hele sector trof, nadat BASF aan alle klanten vervuilde grondstoffen had geleverd. Bovendien hield de warme zomer de Duitse kopers uit de winkels. Ten tweede bouwden de Duitse automakers minder wagens wegens de onzekerheid rond de nieuwe emissienormen en de handelsoorlog. Recticel leverde liefst 11,5 procent minder zetelkussens.

De cijfers zijn echter niet dramatisch, omdat Recticel niet gewaardeerd was als een groeibedrijf waar een forse winstgroei cruciaal is om de hoge waarderingen te rechtvaardigen. Het aandeel noteert slechts tegen 8 à 9 keer de winst. Het kwartaalrapport bevatte trouwens ook positieve elementen. Zo zet Recticel de tering naar de nering en sluit het een Duitse matrassenfabriek. En ondanks de lagere omzet in de isolatietak, stegen de volumes er wel. Want Recticel rekende de lagere grondstoffenkosten door aan de klanten.

Vorig jaar had een brand bij een toeleverancier tot schaarste en een abnormale prijsstijging geleid. Een nieuwe Finse fabriek moet de groei van al die isolerende muurplaten die je in het straatbeeld ziet, kunnen bijhouden. Ten slotte daalden ook de schulden gevoelig, met 13 procent in één kwartaal. Met een schuldgraad van 1,1 keer de brutobedrijfswinst is Recticel kerngezond. Recticel moet daarom minstens in staat zijn het dividend te behouden, wat een brutorendement van 3,2 procent oplevert. Als toetje meldde het bedrijf dat de verkoop van de autoafdeling op schema zit. Maar reken niet op een riante prijs met de huidige malaise bij de wagenbouwers in het achterhoofd.

Van koets tot kapotte autoruiten

Dat niet alles in de autosector miserie is, bewijst D’Ieteren (+5,8%, 36,02 euro), ook al een van de oudste genoteerde bedrijven. De Nederlander Jean-

Joseph D’Ieteren startte in 1805 als koetsenbouwer in Brussel. Nu verdient de holding pakken geld met kapotte autoruiten en ingedeukte carrosserieën. Dochter Belron, waarvan D’Ieteren 55 procent bezit, laat een extra dividend van 220 miljoen euro naar D’Ieteren stromen. De zaken bij Belron, bij ons bekend door Carglass dat u dan weer kent van het reclamedeuntje, gaan zo goed dat de schulden fors waren gezakt en het bedrijf 400 miljoen kan lenen om zijn eigenaars te verwennen. De kassa van D’Ieteren dikt daardoor aan tot 1,25 miljard euro. Dat is ruim meer dan de helft van de 2 miljard euro beurswaarde. De holding wil dat geld investeren in andere activiteiten. Maar na de instap in de schriftjes van Moleskine in 2016, ging het niet verder dan zoeken.