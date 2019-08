Dooi in handelsconflict doet beurzen herademen

Het onverwachte uitstel van de Amerikaanse invoertaksen op bepaalde Chinese producten resulteerde in een ommekeer in het beleggerssentiment. Het voedt opnieuw de hoop op een handelsakkoord en een beursherstel.

Wat dinsdag opnieuw begon als een ellendige dag op de aandelenmarkten eindigde in opluchting. De EuroStoxx50-index klokte 0,9 procent hoger af. De Bel20 verstevigde 0,3 procent. In de VS was de winst nog forser, met 1,19 procent voor de Dow Jones en 1,95 procent voor de Nasdaq Composite.

De handelaars drukten massaal de koopknoppen in net na de openingsbel op Wall Street. Toen kondigde de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer aan dat de VS bepaalde Chinese producten voorlopig vrijstellen van de extra invoertaks van 10 procent die op 1 september zou ingaan. Een brede waaier aan producten, van smartphones, laptops, videospelletjes en speelgoed tot kledij en schoenen, krijgt respijt tot 15 december.

De sectoren die zwaar te lijden zouden hebben onder de importtarieven, zoals de technologie, de retail en de industrie, boekten op Wall Street het grootste herstel. Apple herstelde fors. De elektronicareus is sterk afhankelijk van China in zijn bevoorradingsketen. De VS voerden vorig jaar voor 40 miljard dollar smartphones uit China in. Winkelketens als de elektronicaverkoper Best Buy of de kledinggroep Gap dikten op een bepaald moment bijna een tiende aan.

‘Deze onverwachte evolutie voedt de hoop dat alsnog een handelsakkoord uit de bus kan komen’, zei het beurshuis Charles Schwab. ‘Het geeft de onderhandelaars meer tijd en toont aan dat de VS bereid zijn tot concessies.’

De analisten verwijzen ook naar een persbericht van het Chinese ministerie van Handel, dat zowat tegelijkertijd met de mededeling van Lighthizer verscheen. De Chinezen meldden dat er telefonisch contact was tussen hun vicepremier Liu He en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. ‘Beiden zullen binnen twee weken opnieuw met elkaar praten’, meldde het ministerie.

‘Dat nieuws creëert een pak redenen om weer optimistisch te zijn over de beurzen’, zegt Bruce Bittles, hoofdeconoom van de vermogensbeheerder Robert W. Baird. ‘Als de verbetering van de relaties doorzet, kan dat snel tot nieuwe records op Wall Street leiden.’

‘Al eerder gezien’

Anderen zijn sceptischer. ‘Dit is een bemoedigende stap, maar het is moeilijk te speculeren hoever dit reikt’, waarschuwt Peter Jankovksis, strateeg van Oakbrook Investments. ‘We zijn al vaker in een situatie verzeild geraakt waar de markt denkt dat we naar een deal gaan, waarna we met de harde feiten geconfronteerd worden dat de handelsoorlog nog escaleert.’

Redenen om te tobben zijn er genoeg. Sinds Trump de extra invoertarieven anderhalve week geleden aankondigde, speelde de Bel20-index 7 procent kwijt. ‘Het alarmniveau op de beursvloer staat op code geel, want de beursbarometers neigen duidelijk naar onweer’, zei Tom Simonts, senioreconoom van KBC dinsdag.

In de eerste plaats verslechteren de economische cijfers. In China viel de autoverkoop in de eerste jaarhelft 12 procent terug, en ook deze zomer gaat die nog achteruit. Dat is een probleem voor de Duitse autobouwers. ‘Een op de vier verkochte wagens in China is van Duitse makelij’, zegt ING. ‘BMW en Daimler verkopen meer dan een derde van hun wagens in China, Volkswagen meer dan 40 procent.’

Dat vertaalt zich in zeer slechte Duitse cijfers. De export tuimelde in juni met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De Duitse fabrieken produceerden 5,2 procent minder. Woensdag publiceert Berlijn de cijfers over de economische groei in het tweede kwartaal. De consensus gaat uit van een krimp met 0,1 procent.

Politiek

Ook de politieke situatie doet alarmbellen afgaan, zegt Frank Vranken, strateeg van PuilaetcoDewaay. ‘De kans op een no-dealbrexit is toegenomen. Italië zit in crisis. Spanje heeft geen regering. België ook al niet. En binnenkort staan verkiezingen in Polen, Portugal en Oostenrijk op het programma, wat allemaal bijdraagt tot de onzekerheid. En wat als China militair intervenieert om de rellen in Hongkong in de kiem te smoren? De crash van Argentinië op maandag, na de onverwachte nederlaag van de liberale president Mauricio Marci, voorspelt ook niets goeds.’

Toch kunnen de beurzen ondanks al die onzekerheid nog stijgen, stellen meerdere analisten. ‘Want staatsobligaties hebben in 120 jaar nooit zo weinig opgebracht’, zegt Igor De Maack, beheerder van DCNA Investments. ‘Daarentegen geven liefst 2.014 van de 2.847 aandelen in de wereldindex MSCI World een dividendrendement dat minstens een vol procentpunt boven het wereldwijde obligatierendement uitkomt. Zolang de groei standhoudt, is een aandelenportefeuille de enige mogelijkheid in een landschap zonder rendement. Ook al moet je daarvoor forse schommelingen aanvaarden.’

Dinsdag profiteerde de dollar nog van de Amerikaanse toegevingen. De vluchthaven goud leverde bijna 1 procent in, net als staatsobligaties.