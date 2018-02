Dow kent slechtste beursweek sinds 2008

Na ruim een jaar continuë hausse beleeft Wall Street plots zijn slechtste beursweek sinds de bankencrisis van 2008.

Extra dossier:

Onrust op de beurs Is het beursfeest voorbij? Zijn Belgische aandelen nu goedkoop? Hoe moet je beleggen in volatiele tijden? Hoe kijkt de Belgische Wall Street-Belg Jan Loeys naar de turbulentie op de markten? Lees het allemaal in ons speciaal dossier 'Onrust op de beurs', deze zaterdag in De Tijd en op tijd.be.

Het begon met het nieuws - vorige vrijdag - dat de modale Amerikaan de krappe arbeidsmarkt eindelijk in een iets hoger loonzakje vertaalt. Het resultaat was een Dow Jones die deze week maximaal 2.000 punten of 7,7 procent verliest en op weg is naar de slechtste beursweek sinds oktober 2008, toen de ondergang van Lehman Brothers de wereldeconomie de dieperik in stortte.

Dat ene - overigens notoir volatiel en niet bijster betrouwbare - looncijfer wakkerde bij beleggers de vrees aan de Amerikaanse economie op zijn limieten botst.

Voeg daar de forse stimulus bij die president Donald Trump door het Congres joeg en je hebt een recept voor oplopende inflatie en dus een centrale bank die sneller dan verwacht het jarenlange gratisgeldbeleid afvoert. En dus lagen beleggers na meer dan een jaar hausse zonder noemenswaardige correctie in een kramp.

Een kramp die maandagavond uitvergroot werd omdat de rust van het voorbije jaar beleggers in slaap gewiegd had. En vooral: hen er en masse had toe aangezegd via complexe producten te gokken dat de rimpelloze handel zou voortduren.

Met zo'n strategie verdien je makkelijk geld zolang de beurs geen krimp geeft, maar bij de eerste krimp hollen diezelfde beleggers terzelfdertijd naar de exit en tuimelt de Dow met honderden punten per minuut lager.

Sandy Rattray, in 2003 bij Goldman Sachs mede-uitvinder van afgeleide producten op de 'angstbarometer' VIX, erkende vandaag in de Financial Times dat hij eigenlijk een soort Frankenstein geschapen heeft.

Ik denk niet dat mensen die deze producten kopen hun complexiteit snappen. Het zijn vreselijke producten die geen enkel doel dienen Sandy Rattray Mede-uitvinder VIX-future

'Maandag heeft de staart de hond vastgepakt en rond de kamer gezwierd ... Ik denk niet dat mensen die deze producten kopen hun complexiteit snappen. Het zijn vreselijke producten die geen enkel doel dienen', klinkt het onomwonden.