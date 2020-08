Dow krijgt met stevige scheut biotech grondige make-over

Biotechpionier Amgen brak in de jaren 80 door met bloedarmoedemiddel Epogen, dat later onder meer in de wielersport op grote schaal misbruikt zou worden als dopingmiddel

Met de sectorpionier Amgen krijgt biotech voor het eerst een - stevig - zitje in de oudste beursbarometer ter wereld, met Pfizer ruimt de klassieke Big Pharma baan.

Dow Jones & Company grijpt de aandelensplitsing die hoogvlieger Apple volgende maandag doorvoert aan om de oudste beursbarometer ter wereld een grondige makeover te geven. De indexbeheerder kegelt farmareus Pfizer , oliegigant Exxon Mobil en het luchtvaartconglomeraat Raytheon - vroeger bekend als United Technologies - uit de Dow Jones.

In hun plaats komen maandag Salesforce.com , Amgen en Honeywell . Met Salesforce.com, een pionier in cloud computing, wil de indexbeheerder in de eerste plaats het technologiegehalte van de Dow Jones op peil houden.

De huidige Dow-kleppers Apple 12,2% UnitedHealth 7,5% Home Depot 6,9% McDonald's 5,2% Goldman Sachs 5%

Dat zit zo: Apple is nu met een beurskoers die maandag voor het eerst boven 500 dollar ging met voorsprong de invloedrijkste component in de Dow (zie hiernaast). Maar vanaf maandag zal de iPhone-producent vier keer minder zwaar wegen en degraderen tot nummer 17 in de pikorde. De Dow is namelijk sinds de lancering door Charles Dow en Henry Jones in 1896 prijsgewogen: een aandeel van 500 dollar weegt tien keer keer zwaarder dan één van 50 dollar. Apple kreeg pas in 2014 na een eerdere 'split' in 2014 een zitje in de Dow, omdat het aandeel anders té zwaar zou doorwegen in de graadmeter.

Die 'zware' beurskoers is ook de reden waarom webgigant Amazon en internetreus Alphabet nog steeds niet in de Dow noteren, maar wel een turbo zetten onder andere barometers zoals S&P500 en vooral Nasdaq. In die indexen bepaalt niet de beurskoers, maar wel de beurswaarde het gewicht in de korf.

De toekomstige Dow-kleppers UnitedHealth 7,3% Home Depot 6,8% Amgen 5,6% Microsoft 5,1% McDonald's 5,1% ... 17. Apple 3%

De opvallendste nieuwkomer is Amgen , in de jaren 80 samen met Biogen dé pionier van de biotechnologie. Beide biotechreuzen trokken in 1983 naar Nasdaq. Amgen, in 1980 in Californië ontstaan als Applied Molecular Genetics, kende in de jaren 80 via de Taiwanese onderzoeker Fu-Kuen Lin de grote doorbraak met het bloedarmoedemiddel Epogen. Een product dat een decennium later vooral berucht zou worden als dopingmiddel in de (wieler)sport.

Op dit ogenblik zijn de blockbusters van Amgen het reumamiddel Enbrel en de veel bij chemotherapie toebediende infectiebestrijder Neulasta, goed voor respectievelijk 5,2 en 3,2 miljard dollar omzet in 2019. Epogen en opvolger Aranesp tekenden samen nog altijd voor 2,6 miljard verkopen. Bij Belgische beleggers is Amgen bekend als de Amerikaanse partner van UCB voor de verkoop van osteoporosemiddel Evenity.

De derde nieuwkomer is eigenlijk een comeback kid: Honeywell. Het industriële conglomeraat verdween in 2008 uit de Dow, maar vond zich het voorbij decennium via slimme overnames opnieuw uit, onder meer als automatiseerder van de in e-commerce cruciale logistieke centra.

Met Pfizer verdwijnt een vertegenwoordiger van Big Pharma uit de barometer, maar de sector blijft met Merck en Johnson & Johnson goed vertegenwoordigd. Raytheon wordt midscheeps getroffen door de zware crisis in de luchtvaartsector door de pandemie.