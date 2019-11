Dow op weg naar eerst record sinds juli

De grootste dissonant is Under Armour . De sportartikelenfabrikant krijgt een zware tik. Volgens The Wall Street Journal stellen het Amerikaanse ministerie van Justitie en beurswaakhond SEC een onderzoek in naar de boekhoudpraktijken van Under Armour. De groep bevestigt het onderzoek, maar zegt dat zijn boekhoudpraktijken en informatieverstrekking 'gepast' zijn.