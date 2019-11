Dow sluipt naar record

Een belangrijke factor daarbij is de recordjacht van Disney . De entertainmentreus scoorde eerder deze maand al met de lancering van zijn streamingdienst en Netflix-rivaal Disney+. Ook de klassieke filmbusiness blijft een indrukwekkende kaskoe: de nieuwe Walt Disney-prent ‘Frozen 2’ heeft tijdens het lanceringsweekend in de VS en Canada samen 127 miljoen dollar opgebracht. Dat is meer dan de 120 miljoen dollar waarop Disney zelf rekende. De website Box Office Mojo ging eveneens uit van 120 miljoen dollar, het filmindustriemagazine Box Office Pro tipte 130 miljoen dollar.