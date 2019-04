Dow zet handrem op Dow Jones

Een 'niet te warm, niet te koud' jobrapport kan Wall Street vrijdag niet echt vooruitbranden.

De Dow Jones noteert in de middaghandel een bescheiden 0,1 procent hoger op 26.384 punten. Nochtans was het jobrapport voor maart in theorie voer voor optimisten. De stevige jobcreatie onderstreept dat de economie tot nader op koers blijft.

Al kun je dat laatste ook anders interpreteren. Beleggers speculeren de jongste weken steeds meer op een renteverlaging door de Fed en dit stevige rapport vormt op dat vlak een - kleine - teleurstelling wegens 'te goed'.

Al moet je ook dat weer niet overdrijven: een bescheiden stijging van het gemiddeld uurloon versterkt de indruk dat er tot nader order weinig sprake is van inflatoire druk. 'Er is geen inflatie', merkte president Trump vrijdag op, terwijl hij de Fed aanmaande om in de rente te knippen.

De grootste daler in de Dow Jones is ... Dow . Het petrochemiebedrijf splitste begin deze week van DuPont af - per 3 aandelen DowDuPont ontvingen aandeelhouders één stuk Dow Inc - en mocht het Dow Jones-zitje van de moeder overnemen.