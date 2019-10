Draghi: 'Rente blijft nog heel lang laag'

De ECB-voorzitter zegt dat er nog lang sterk stimulerend monetair beleid nodig is.

'Als er iets is waar ik trots op ben dan is het wel dat we altijd ons mandaat hebben nagestreefd. Je mag nooit opgeven', zegt de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi. Volgens Draghi hebben hij en zijn team alles op alles gezet om het inflatiedoel van de centrale bank, een inflatie van onder maar dichtbij de 2 procent, te halen. Dat is echter niet gelukt, de inflatiegraad bedroeg gemiddeld 1,2 procent tijdens zijn ambtstermijn.

Draghi lijkt verder te hopen dat ook zijn opvolger, Christine Lagarde, het gevecht tegen de lage inflatie niet opgeeft. Want de centraalbankier stelde dat er nog lange tijd een ruim monetair beleid nodig is. 'De indicatoren voor de onderliggende inflatie blijven zwak. Ook de inflatieverwachtingen staan op lage niveaus. Er is nog lange tijd zeer stimulerend monetair beleid nodig.'

Langdurig lage rentes

De voorzitter denkt dat de rentes wereldwijd nog lang laag zullen blijven. 'Op de laatste vergadering van het IMF hoorde je dat de visie over rentes aan het veranderen is. Eerst dachten de economen dat de rentes laag waren, maar dat ze wel weer omhoog zouden gaan. Nu denken ze dat de rentes lang laag blijven doordat ook de natuurlijke rente laag is.'

De natuurlijke rente is de rente in de economie die de vraag naar spaargeld en het aanbod ervan met elkaar in evenwicht brengt. Economen denken volgens Draghi dus dat er op lange termijn veel aanbod van spaargeld is, maar dat er weinig vraag is vanuit het bedrijfsleven om dat geld te investeren. Dit zou de natuurlijke rente lager duwen.