Draghi: 'Rome tempert best de toon'

'Een expansief begrotingsbeleid in een lang met een hoge schuld wordt nog een stuk complexer als mensen de euro in twijfel trekken', stelde de voorzitter van de Europese Centrale Bank in de marge van een IMF-vergadering in Indonesië.

'Het eerste wat we nu doen is de toon temperen', oordeel de centraal bankier. 'En het tweede is de feiten afwachten'. Daarbij lijkt Draghi de Europese hoop te delen dat de eigenlijke Italiaanse begroting - die normaal gezien begin volgende week formeel ingediend moet worden in Brussel - een stuk minder in het rood gaat dan de eerdere uitspraken doen vermoeden.