Klaas Knot gooit verdeeldheid binnen ECB op straat

De ECB verlaagde deze week de depositorente tot -0,5 procent, maar het ongenoegen van Knot is vooral gericht op de tweede pijler van het pakket, de heropstart van de obligatieaankopen door de ECB. De centrale bank zal maandelijks opnieuw voor 20 miljard euro aan schuldpapier van overheden en bedrijven inslaan.

Er zijn gegronde redenen om de effectiviteit van het beleid in twijfel te trekken.

'Het opnieuw opstarten van het aankoopprogramma staat niet in verhouding tot de huidige economische omstandigheden', aldus Knot. Daarnaast stelt de centrale bankier dat er 'gegronde redenen zijn om de effectiviteit van het soepele beleid in twijfel te trekken'.

Twitter

Knot trok alle registers open om zijn ongenoegen te laten blijken. Zo verspreidde de Nederlandse centrale bank via Twitter zelf een persbericht om de kritiek van haar gouverneur wereldkundig te maken.

Een publieke uithaal als deze is nooit gezien.

'Een publieke uithaal als deze is nooit gezien', stelt Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. 'Het wijst erop dat de zogenaamde haviken, de leden van het ECB-bestuur die een strakkere monetaire politiek voorstaan, gefrustreerder zijn dan ooit'.

Publieke opinie

Hoewel ze een minderheid uitmaken van het ECB-bestuur, vertegenwoordigen de economieën van het trio Weidmann-Villeroy-Knot zowat de helft van het Europese bbp. Hun kritiek heeft dan ook een belangrijke symboolwaarde. 'Ze voeden met hun kritiek natuurlijk de groeiende onvrede bij de publieke opinie over het ECB-beleid' , zegt Brzeski.

Graaf Draghila

In Duitsland - een land van naarstige spaarders - reageerde de pers unaniem negatief op de nieuwe renteverlaging. 'Zo zuigt graaf Draghila onze rekeningen leeg', kopte het boulevardblad Bild, naast een foto van Draghi met vampierentanden.

In datzelfde blad reageerde Weidmann vrijdag dat de ECB 'overboord' was gegaan. Ook de Oostenrijkse ECB-bestuurder Robert Holzmann spaarde de kritiek niet. In een interview met de zakenzender Bloomberg noemde hij het rentebesluit 'een vergissing'.