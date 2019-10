Draghi negeerde negatief intern advies

De adviescommissie die elke ECB-vergadering voorbereidt, zag weinig brood in nieuwe bulkinkopen van staatsobligaties. Voorzitter Draghi zette zijn zin toch door.

Het lijkt er steeds meer op dat de Europese Centrale Bank (ECB) ernstig intern verdeeld is. Na rebellerende ECB-bestuurders blijkt nu ook dat de adviesraad gekant was tegen de bulkinkopen voor obligaties. Dat lekten drie leden van de raad aan de Financial Times.

Volgens de commissie zouden extra aankopen - die tot doel hebben de lange rente te verlagen - amper zin hebben, omdat de rente al historisch laag is. In de meeste landen van de eurozone is de tienjaarsrente zelfs negatief.

ECB-voorzitter Mario Draghi, sloeg dat advies van zijn eigen adviesraad in de wind en overtuigde een meerderheid van de raad van bestuur om het programma toch opnieuw op te starten. Een derde van de bestuurders was tegen dat plan. Deze dissidente ECB-bestuurders vertegenwoordigden wel een groep landen die samen goed zijn voor ongeveer de helft van de economie van de eurozone.

Ongekend

Na het besluit beweerde Draghi op de persconferentie dat het stimulusplan breed gedragen werd onder de bestuurders. Ook dat schoot de critici van het opkoopplan in het verkeerde keelgat. Het resultaat was dat de Nederlandse ECB-bestuurder Klaas Knot op de website van De Nederlandsche Bank (DNB) fikse kritiek leverde op het inkoopplan. ‘Het opnieuw opstarten van het aankoopprogramma staat niet in verhouding tot de huidige economische omstandigheden’, klonk het toen bij DNB. Dergelijke kritiek is ongekend.

Na Knot kwamen ook de bestuurders van Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk met hun bezwaren. Een ander opmerkelijk feit is dat een lid van de directie, Sabine Lautenschläger, onlangs opstapte zonder tekst en uitleg te geven.