Draghi past voor tweede 'Sintra-moment'

In tegenstelling tot vorig jaar bracht de toespraak van de voorzitter op het ECB-forum in de Portugese kustplaats Sintra de markten dinsdag niet in beweging.

Als er later iets zal bijblijven van de toespraak die Mario Draghi dinsdag gaf op de samenkomst van de Europese centraal bankiers en hun genodigden in het Portugese Sintra, dan is het wel dat de markten er onverschillig op reageerden.

Sintra, het Europese Jackson Hole De jaarlijkse conferentie van de Europese Centrale Bank (ECB) in Sintra, een lommerrijk Atlantisch kustplaatsje vlak bij Lissabon, is de Europese versie van Jackson Hole, waar Amerikaanse bankiers en academici al decennialang verzamelen blazen. Sintra is wel pas aan zijn vijfde editie toe. Onder meer Jerome Powell, de baas van de Federal Reserve, en zijn collega van de Bank of Japan, Haruhiko Kuroda zijn van de partij. Verder tekenen ook gerespecteerde economen zoals Larry Summers en Ricardo Reis present. De centrale bankiers en hun genodigden wisselen dit jaar in Sintra vooral van gedachten over de prijs- en loonvorming in ontwikkelde economieën.

Hoe anders was dat vorig jaar. De Italiaanse president van de Europese Centrale Bank (ECB) veroorzaakte toen een opstoot van de rente door te verklaren dat alle tekenen wezen op een sterker en breder economisch herstel. Die uitspraak leidde tot de speculatie dat de ECB sneller dan verwacht haar obligatieaankopen zou verminderen. Toen de markten een stuk forser reageerden dan de ECB-bestuurders hadden verwacht, probeerden ze de schade te beperken door te beklemtonen dat de afbouw van de stimulus heel geleidelijk zou gebeuren.

Het is duidelijk dat de ECB lering heeft getrokken uit die ervaring. Draghi hield zich voor alles wat marktgevoelig is aan oud nieuws. Hij herhaalde wel expliciet dat de ECB nog een hele tijd aan een lage rente vasthoudt.

Voor analisten is dat duidelijk de pasmunt die de voorstanders van een goedkopegeldbeleid van de ECB hebben gekregen in ruil voor het instemmen met de uitdoving van het omstreden opkoopprogramma tegen eind dit jaar. Die 'duiven' kregen de toezegging dat de eerste renteverhoging pas diep in 2019 in de boeken gaat. Tot voor kort was de marktconsensus nog dat dat voor rond de jaarhelft zou zijn.

Groeicyclus

De economie kan die monetaire steun nog altijd gebruiken, want de groei staat onder druk door de toenemende onzekerheid, gaf Draghi aan. De ECB verlaagde haar groeiverwachtingen voor dit jaar eerder al met 0,3 procentpunt.

De sterren staan goed voor hogere investeringen. Mario Draghi Voorzitter ECB

In historische opzicht is de huidige groeicyclus nog jong, benadrukte de ECB-president. Sinds 1975 waren er al vijf van die cycli, waarbij de gemiddelde lengte tussen piek en dal 31 kwartalen bedroeg, en de economie met gemiddeld 21 procent groeide. De huidige groeicyclus is nog maar 20 kwartalen oud, en de economische aanwas daarin is minder dan 10 procent boven de piek.

Limieten

De beperkte groei is des te opmerkelijk omdat de werkgelegenheid in de eurozone sinds medio 2013 is gegroeid met 8,4 miljoen. Het probleem, aldus Draghi, is dat bedrijven te weinig kapitaalinvesteringen uitvoeren. 'Dat kan verklaren waarom we nu tekenen zien dat ze tegen de limieten van hun productiecapaciteit aanbotsen.'

Toch is Draghi hoopvol. 'De sterren staan goed voor hogere investeringen. De winsten zijn aan de beterende hand en het is goedkoop om geld te lenen. Er zijn veel redenen om te geloven dat de terughoudendheid om te investeren op termijn langzaam zal afnemen.'

Zo is er nog goed nieuws - waaronder de vaststelling dat consumenten het geld dat ze verdienen ook laten rollen - maar toch doemen donderwolken op. Draghi verwees onder meer naar geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, hogere olieprijzen, en het toegenomen protectionisme, ingezet door de staal- en aluminiumheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.