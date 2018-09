Draghi praat euro en rente omhoog

De ECB verwacht dat de algemene inflatie tot en met 2020 stabiel blijft op 1,7 procent. Maar dat stabiel profiel verbergt een dalende bijdrage van volatiele elementen zoals de olieprijs en 'een relatief krachtige stijging van de onderliggende inflatie', zei Draghi in een hoorzitting in het Europees Parlement.

Kerninflatie

De lage kerninflatie is de belangrijkste reden waarom de ECB al jarenlang een erg soepel monetair beleid voert. De kerninflatie, zonder energie en voeding, bedraagt slechts 1 procent. De algemene inflatie is met 2 procent dubbel zo hoog. De ECB ziet de kerninflatie stijgen naar 1,8 procent tegen 2020.

Het vooruitzicht van een stijgende kerninflatie sterkt de ECB in haar overtuiging om haar stimulus af te bouwen. Ze verlaagt in oktober de obligatieaankopen naar 15 miljard euro per maand en zal die eind december stopzetten. De ECB wil vanaf de herfst van 2019 geleidelijk de rente verhogen.