Draghi tikt Italiaanse politici op de vingers

Italiaanse politici hebben met hun uitspraken over het Italiaanse begrotingsbeleid schade veroorzaakt, waarschuwt Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB).

'Jammer genoeg hebben we gezien dat woorden schade hebben veroorzaakt', zei Draghi op een persconferentie na de vergadering van de raad van bestuur. 'De rente is gestegen voor de gezinnen en de ondernemingen. De woorden zijn de jongste maanden dikwijls veranderd. We wachten nu op feiten.'

Draghi verwijst naar tegenstrijdige verklaringen over de opmaak van de Italiaanse begroting voor 2019. Die uitspraken hebben de vraag doen rijzen of de nieuwe Italiaanse regering de Europese begrotingsnormen zal respecteren.

De Italiaanse minister van Financiën Giovanni Tria dreigde deze week met ontslag omdat de Vijfsterrenbeweging 10 miljard euro eist voor de invoering van een basisinkomen, meldde de krant La Stampa. De extra uitgaven voor een basisinkomen zouden het begrotingstekort doen stijgen.

De onzekerheid over het Italiaanse begrotingsbeleid deed de Italiaanse tienjaarsrente in augustus stijgen van 2,79 naar 3,24 procent. Daardoor stegen de rentelasten van de overheid, de gezinnen en de bedrijven. Sindsdien is de tienjaarsrente gedeeltelijk teruggevallen naar 2,94 procent.

Buffers

Draghi herhaalde dat de landen van de eurozone van het economisch herstel gebruik moeten maken om budgettaire buffers aan te leggen. 'Dat is vooral belangrijk voor landen met een hoge overheidsschuld. De eurolanden met de hoogste overheidsschuld zijn Griekenland, Italië, Portugal en België.

Zoals verwacht blijft de ECB van plan om haar stimulus geleidelijk af te bouwen. De ECB halveert de obligatieaankopen vanaf oktober naar 15 miljard euro per maand en zal die eind dit jaar stopzetten. Ze herhaalt dat ze de rente minstens tot het einde van de zomer van 2019 handhaaft op het huidige, historisch lage niveau.

De ECB blijft relatief optimistisch over de economische vooruitzichten. 'Nieuwe informatie bevestigt onze inschatting van een economische expansie met een brede basis en een geleidelijke stijging van de inflatie.' Maar ze voegt eraan toe dat de onzekerheid is toegenomen en verwijst naar het stijgende protectionisme, de kwetsbaarheid van de groeimarkten en de volatiliteit op de financiële markten.

Daarom verlaagt de ECB lichtjes haar groeiprognoses. Ze voorspelt nu 2 procent in plaats van 2,1 procent groei in 2018, 1,8 procent in plaats van 1,9 procent in 2019 en 1,7 procent in 2020. De inflatievoorspelling verandert niet. De ECB verwacht 1,7 procent in 2018, 2019 en 2020.