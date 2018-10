Draghi verdedigt onafhankelijkheid ECB na kritiek

'Een centrale bank mag niet worden onderworpen aan budgettaire of politieke dominantie', zei Draghi vrijdag op een wetenschappelijke conferentie van de Nationale Bank in Brussel. 'Daarom moeten parlementsleden de onafhankelijkheid van centrale banken verdedigen.'

'Het eerste waaraan ik denk is de toon verzachten en het grondwettelijk kader van de euro niet in vraag stellen', zei Draghi toen een journalist donderdag vroeg hoe Rome de banken kan helpen. 'Het tweede is beleid voeren dat de renteverschillen (tussen Italië en de andere eurolanden) vermindert.'