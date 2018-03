Dropbox scoort bij beursdebuut

Dat bewijst het beursdebuut van Dropbox . De 11 jaar oude specialist in online opslag debuteert vandaag met brio op Wall Street. Het aandeel schiet tot 48 procent hoger naar 31 dollar. Dat is exact 10 dollar boven de intekenprijs van 21 dollar, die ook al ruim boven de initiële prijsvork van 16 à 18 dollar lag.

Beleggers waarderen zo Dropbox nu op 12 miljard dollar. Dat is meer dan de piek van 10 miljard bij de laatste private kapitaalronde, in 2014. Het aandelenkapitaal van Dropbox is een voor Silicon Valley typische lettersoep: op de beurs staan de 52,58 miljoen A-aandelen met telkens één stem, de oprichters betonneren hun controle via de 339,32 miljoen niet-beursgenoteerde B-aandelen die elk 10 stemmen hebben.