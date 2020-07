Dubbele opflakkering duwt beurzen in het rood

Een opflakkering van het coronavirus én de Chinees-Amerikaanse koude oorlog haalt beleggers van hun wolk.

Na de rally met zo'n 40 procent sinds het dieptepunt in maart zetten de Europese beurzen een stap terug. In Brussel duikt de Bel20 bijna 2 procent lager, een gelijkaardig verlies is er voor de korf steraandelen uit de eurozone .

De belangrijkste reden is de twijfel die bij beleggers sluipt over het verhoopte economisch herstel in V-vorm. Donderdag leerden de wekelijkse cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid dat het herstel van de jobmarkt stokt, een indicatie dat de te midden van de opflakkering van het virus de heropening van de economie niet langer op koers zit.

Wij schatten dat 12 procent van de kmo's definitief gesloten is. Dat wil zeggen dat 5,5 miljoen Amerikanen geen job zullen hebben om naar terug te keren. Aneta Markowska Hoofdeconome Jefferies

Terwijl op Wall Street de focus op grote bedrijven ligt, bloeden de Amerikaanse kmo's. Dat benadrukt Aneta Markowska, de hoofdeconome van het beurshuis Jefferies. 'Het herstel bij de kmo's is tot stilstand gekomen, op 80 procent van het precoronapeil. Wij schatten dat 12 procent van de kmo's definitief gesloten is. Dat wil zeggen dat 5,5 miljoen Amerikanen geen job zullen hebben om naar terug te keren, zelfs als er een vaccin is.'

Een extra factor die beleggers naast de opflakkering van het virus ongerust maakt, is de opflakkerende koude oorlog tussen China en de Verenigde Staten. Peking laat het Amerikaanse consulaat in de stad Chengdu sluiten, nadat Washington eerder deze week China de opdracht gaf het consulaat in Houston op te doeken.

Deutsche Bank-strateeg Jim Reid wijst ook op de erg vijandige toespraak die Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, donderdagavond over China gaf.