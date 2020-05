Duits Grondwettelijk Hof eist verduidelijking voor ECB-stimulus

Het Hof vraagt de Duitse overheid wel de Europese Centrale Bank (ECB) te verplichten tot het aantonen van de 'proportionaliteit' van het opkoopprogramma van staatsobligaties, om na te gaan of de gevolgen voor de economie en begrotingen niet zwaarder uitvallen dan de monetaire doelstellingen. Lees: heeft de ECB voldoende nagedacht over de gevolgen van zijn beslissing?

Klacht

Het Grondwettelijk Hof moest zich uitspreken over een klacht van Duitse economen en rechtenprofessoren. Zij stellen dat het stimulusprogramma van de Europese Centrale Bank onwettig is. Het zogenaamde 'QE-programma', waarmee de ECB sinds 2015 voor duizenden miljarden euro's staatsobligaties van eurolanden opkocht, zou neerkomen op illegale monetaire financiering, ofwel het financieren van overheidsschulden door de centrale bank.

In 2017 sprak het Duitse Hof de twijfel uit of het stimulusprogramma compatibel was met het verbod op monetaire financiering. Het verwees de zaak door naar het Europees Hof van Justitie, dat in 2018 de vraag verwierp om via een tussentijds arrest de bevoegdheid van de ECB te beperken. Volgens het Europees Hof was het programma wettig.