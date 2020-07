Duitse beurs heeft corona verteerd

De scherpe remonte is een illustratie van de indrukwekkende stimulus van beleidsmakers, maar ook van de groeiende tweespalt tussen beurs en reële economie.

Het is even knipperen met de ogen: de DAX , de korf met 30 Duitse steraandelen, noteert dinsdag na een spurt van bijna 2 procent op 13.285 punten. En dat is licht hoger dan het koerspeil waarmee 2020 afgetrapt werd.

Met andere woorden: de Duitse beurs heeft na een onwaarschijnlijke spurt van 57 procent sinds het dieptepunt op 18 maart, 8.442 punten, de impact van de coronacrisis uitgewist.

Een belangrijk deel van de verklaring voor die indrukwekkende hausse is de even indrukwekkende actie van 's werelds beleidsmakers. Centraal bankiers kopen wereldwijd in bulk overheids- en bedrijfsschulden op. En de overheden aanvaarden gretig de blanco cheque van centraal bankiers door met eigen stimulus te komen: deze ochtend klopten de Europese regeringsleiders af op een noodfonds van 750 miljard euro, een fonds dat vooral de zwaarst getroffen Europese lidstaten moet steunen.

Maar een ander belangrijk deel van de verklaring is dat mede door de enorme geldcreatie van centraal bankiers de beurzen in steeds belangrijker mate zijn losgekoppeld van de 'onderliggende' economie, die in de verse verten nog niet de schade van de coronacrisis verteerd heeft.

Dat geldt zelfs voor de Duitse economie, die relatief goed weerstand biedt. Zakenbank JPMorgan denkt dat de Duitse economie dit jaar 4,3 procent krimpt. Dat is minder dan de helft van de ongeveer 10 procent krimp voor Frankrijk, Italië en Spanje, die veel zwaarder geraakt zijn door de pandemie.

Meer nog: heel wat beleidsmakers waarschuwen er voor dat de economie structurele schade dreigt op te lopen door de pandemie , het gezaghebbende weekblad The Economist spreekt in dat verband over de 'negentigprocenteconomie'.

Het best presterende aandeel dit jaar in de Duitse DAX is een verrassende naam: Deutsche Bank . De Duitse grootbank kwam de voorbije jaren nochtans vooral met een serie schandalen in het nieuws en stapelde de miljardenverliezen op. Dit jaar slaat Deutsche Bank echter munt uit het feit dat veel shorters hun gokjes terugdraaien nu CEO Christian Sewing grote kuis aan het houden is, wat het aandeel een extra boost geeft.