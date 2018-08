Duitse economie op schema voor 'gouden decennium'

De groei in het voorbije kwartaal was voornamelijk gedreven door de binnenlandse vraag. Ook de berekening voor het eerste kwartaal wordt aangepast in positieve zin, van 0,3 naar 0,4 procent.

Maar het groeitempo ligt wel lager in vergelijking met vorig jaar toen in het eerste kwartaal zelfs een spurtje van 1,1 procent werd vastgesteld. De kans dat het derde kwartaal veel beterschap brengt, is niet erg groot. Want door de escalerende Turkse crisis lijkt de kans gering dat Europese bedrijfsleiders deze zomer fors aan het investeren sloegen.