Duitse economie zet 2018 dieselend in

Met het vijftiende kwartaal groei op rij tekent Duitsland wel voor de langste expansie sinds de hereniging.

Wat verschillende indicatoren de voorbije maanden aangaven, is nu ook officieel door de 'Zahlenfresser' in Wiesbaden bevestigd: volgens het Duitse bureau voor de Statistiek (Destatis) halveerde de groei in het eerste kwartaal naar 0,3 procent, van 0,6 procent eind 2017. De afkoeling is groter dan verwacht: economen rekenden gemiddeld op 0,4 procent groei.

Let wel: Duitsland boekt zelfs met het teleurstellende cijfer zijn vijftiende opeenvolgende kwartaal met groei. En dat is de langste expansie sinds vlak na de hereniging van het land in 1991.

De samenstelling van de groei is ook redelijk 'on-Duits'. De oosterburen kregen jarenlang het verwijt vooral op de uitvoer te steunen en te weinig te doen om de binnenlandse consumptie te stimuleren. Van die kritiek blijft alvast in het jongste rapport weinig overeind: Destatis merkt op dat de groei zo goed als uitsluitend op rekening van de binnenlandse vraag komt.

Vooral de bedrijven investeerden fors, terwijl ook de notoir zuinige Duitse consument dankzij de beresterke arbeidsmarkt stilaan wat meer het geld laat rollen. Opvallend: voor het eerst in vijf jaar zakte de overheidsconsumptie. Zowel de uit- als de invoer liepen terug.

Of de Duitse vertraging echt heel veel zal veranderen aan het beleid van de Europese Centrale Bank is twijfelachtig. De 'ECB-Belgen' in Frankfurt gaven vorige week al duidelijk aan dat wat hen betreft de huidige terugval slechts tijdelijk is en ook logisch na de scherpe groeispurt in 2017.

De Duitse economie is bijna letterlijk uit zijn voegen aan het barsten Carsten Brzeski ING-econoom

ING-econoom Carsten Brzeski deelt dat optimisme. 'Wie nader kijkt, ziet tekenen van heropleving in de komende maanden. 'De goed gevulde orderboekjes en historisch lage voorraden laten het beste vermoeden voor de industriële productie. Bedrijfskredieten groeien tegen een hoger tempo van vóór de financiële crisis.'