Duitse moeder haalt E&Z Bebig van de beurs

Na een bepaald niet glorieuze beurscarrière van 20 jaar is de kans groot dat de Waals-Brabantse kankerspecialist straks geruisloos van de beurs verdwijnt.

Het zou kunnen dat er de Brusselse beurs straks nóg een beursgenoteerd bedrijf minder telt. Tegenover de exits van Ablynx, RealDolmen, Sapec en Tigenix staan tot nog toe - en attendant Belfius - nul Belgische nieuwskomers op het koersenbord.

Nu lijken ook de dagen van Eckert & Ziegler Bebig , de Waals-Brabantse fabrikant van implantaten om tumoren te bestrijden, wordt mogelijk via een fusie helemaal opgeslorpt door de Duitse moeder Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (E&Z).

E&Z controleert nu al meer dan 80 procent van de aandelen en 84 procent van de stemrechten van de Belgische dochter. De medische groep uit Berlijn wil nu via een aandelenruil de minderheidsaandeelhouders 'uitroken'.

Concreet stelt E&Z voor dat 4,15 à 5,90 aandelen Bebig recht geven op 1 aandeel E&Z. Bij de huidige EZ-koers (47 euro) waardeert dit Bebig op minimum 8 en maximum 11,32 euro. Dat is dus in het beste geval een premie van een kleine 30 procent op de huidige beurskoers (8,85 euro), in het slechtste geval een korting van zo’n 10 procent.

Schermvullende weergave E&Z Bebig trok in 1997 als IBt naar de beurs. Het stenen logo voor het hoofdkantoor in Seneffe bleek een goede voorafspiegeling van de beurskoers. ©Jerry De Brie

De Duitsers benadrukken dat de ruilverhouding slechts 'een eerste indicatie' is. De onafhankelijke bestuurders van Bebig zullen in overeenstemming met de vennootschapswet een expert onder de arm nemen om een opinie te schrijven over de voorgestelde fusie.

Bebig stond voor de Duitsers rond 2010 de controle verwierven in een niet zo illuster verleden bekend als IBt ofte International Brachytherapy. Het bedrijf maakte onder meer door drie vergeefse pogingen om op de Amerikaanse markt voet aan de grond te krijgen van de 21 boekjaren als beursgenoteerd bedrijf 14 keer verlies, twee keer op de drie dus.