Duitse ondernemer zet ook 2020 somber in

Een spoedig herstel voor de Duitse economie lijkt er voorlopig niet in te zitten.

Het blijft maar regenen en waaien in de Duitse economie. Economen rekenden erop dat het ondernemersvertrouwen in het land van bier en worst was gestegen in januari. Maar in plaats daarvan nam het ondernemersvertrouwen juist af.

De Ifo-index, een indicator voor het ondernemersvertrouwen in Duitsland, daalde in de eerste maand van het jaar van 96,3 naar 95,9 punten. Economen gingen er vanuit dat de graadmeter zou stijgen tot 97 punten.

Herstelverhaal in duigen

Daarmee lijkt het herstelverhaal voor de Duitse economie in duigen te vallen. De Duitse economie is al langer aan het kwakkelen. Vooral de industrie heeft last van een mix van problemen. Zo heeft de sector veel last van de internationale handelsspanningen en de wereldwijde groeivertraging, omdat het voor zijn afzet sterk afhankelijk is van het buitenland.

Daarnaast heeft de belangrijke auto-industrie last van de strengere emissienormen die vanaf 2021 ingaan. De autobouwers moeten door de strengere regels hun aanvoerketens herschikken.

Handelsakkoord

De jongste maanden leek het ondernemersvertrouwen wat te verbeteren. Daarnaast was er positief nieuws op het gebied van internationale handel, omdat de VS en China een 'eerste fase'-handelsakkoord overeenkwamen. Dat voedde de hoop bij economen dat de Duitse economie zou herstellen. Maar het flink tegenvallende cijfer van maandag lijkt erop te wijzen dat de pijn voor de Duitse economie nog niet geleden is.