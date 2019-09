Duitse pers verkettert 'Graaf Draghila'

Het hoofdkantoor van de ECB in Frankfurt. In Duitsland groeit de kritiek aan het adres van de centrale bank.

Dat Bild de ECB-voorzitter verkettert is niet nieuw, maar zelfs de gematigde Duitse pers is dit keer ongewoon hard voor Frankfurt.

Neen, populair gaat Mario Draghi nooit meer worden bij de oosterburen. De Duitse pers kraakt de voorzitter van de Europese Centrale Bank, nu hij door de rente nog verder onder nul te duwen de nijver sparende natie - collectief 5.000 euro per seconde - nog meer tegen de haren strijkt.

Zelfs de doorgaan gematigde en 'Draghi-vriendelijke' Süddeutsche Zeitung (SZ) is dit keer hard: 'Draghi zit op een dwaalspoor', klinkt het. Volgens de meeste verkochte kwaliteitskrant van Duitsland moet opvolger Christine Lagarde dringend bijsturen. Volgens SZ hield het goedkopegeldbeleid van Draghi in volle eurocrisis steek, maar nu schaadt het beleid meer dan het baat.

Idem bij het Die Zeit, net als SZ een eerder gematigde stem in het debat. 'Een beetje meer terughoudendheid zou welkom zijn', schrijft het weekblad. 'Als de centrale bank zo voortdoet, is de kans groot dat ze de kiemen voor de volgende crisis aan het leggen is.'

De oproep van Draghi aan de regeringen om méér te doen, vindt Die Zeit hol klinken. 'Dat appèl zou veel dringender zijn, mocht Draghi niet gelijktijdig weer zelf met een grote knal komen. En dat is fout. Want nu zijn echt de overheden en bedrijven aan zet. Zeker in Duitsland is het overheidsbeleid de voorbije jaren in slaap gevallen. Nu een recessie dreigt moet de regering wakker worden. Om dat te bereiken, heeft Draghi compleet de foute piste gekozen'.

Minder verrassend is de opinie van de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), al jaren de stem van 'orthodox' Duitsland die grommend de avonturen van de ECB bespreekt. 'Met het opkopen van schulden komt de ECB gevaarlijk dicht bij monetaire schuldfinanciering', herhaalt FAZ. 'Het is een instrument voor crisistijden. En daar bevinden we ons nu niet'.