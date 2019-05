Duitse rente nadert diepterecord

Er is een nieuw schrikbeeld voor beleggers: de lage rente.

De stijgende spanningen tussen Italië en de Europese Commissie en de bezorgdheid over de handelsoorlog tussen de VS en China hebben de langetermijnrente in sterke economieën doen dalen naar uitzonderlijk lage niveaus. De Duitse tienjaarsrente naderde een historisch dieptepunt.

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini haalde scherp uit naar de ‘oude, achterhaalde Europese begrotingsregels’. Claudio Borghi, de 'huiseconoom' van Salvini's Lega, eist dat de Europese Centrale Bank in bulk schulden van de Europese Investeringsbank (EIB) opkoopt om Italiaanse infrastructuurprojecten te financieren.

De Europese Commissie overweegt van zijn Italië op het strafbankje te zetten omdat het zijn overheidsfinanciën niet saneert. Rome en Brussel zitten al een tijd op ramkoers over de begroting, het conflict is eind vorig jaar gewoon met een handigheidje over de Europese verkiezingen van 26 mei getild.

Beleggers reageerden zenuwachtig en vluchtten naar veilige havens, zoals staatsobligaties van sterke landen. De Duitse tienjaarsrente zakt woensdag naar -0,17 procent. Ze nadert daarmee het historisch dieptepunt van -0,19 procent. Dat dateert van juli 2016, kort na het brexitreferendum. De Belgische tienjaarsrente brokkelt af van 0,36 naar 0,34 procent, het laagste peil sinds oktober 2016.

De Italiaanse rente daarentegen steeg even boven 2,7 procent. Ze viel later terug naar 2,68 procent toen Europees commissaris Pierre Moscovici zei dat hij geen voorstander is van sancties voor Italië.

In de Verenigde Staten profiteerde de obligatiemarkt net als in Duitsland van de wereldwijde economische onzekerheid. De Amerikaanse tienjaarsrente viel terug naar 2,27 procent. Dat is het laagste niveau sinds oktober 2017.