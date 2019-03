Duitse tienjaarsrente flirt met nul procent

ECB

Het nieuwe pakket stimuli van de ECB geeft staatsobligaties een extra duw in de rug. De centrale bank besliste donderdag om haar rentetarieven minstens tot eind 2019 te betonneren op de huidige, historisch lage niveaus. Ze zal bovendien tot in 2021 nieuwe, goedkope leningen verstrekken aan de banken.

België

Niet alleen in Duitsland, maar ook in de rest van de eurozone is de langetermijnrente uitzonderlijk laag. De Belgische tienjaarsrente daalde vrijdag even naar 0,53 procent, het laagste niveau sinds eind 2017.