'Duitse tienjaarsrente zal onder nul dalen'

'De vraag is niet of maar wanneer de Duitse tienjaarsrente onder nul daalt.' Dat zegt Alexandre De Groote, obligatiehandelaar van Degroof Petercam.

De langetermijnrente in de eurozone en de VS staat de jongste dagen weer onder druk. De Duitse tienjaarsrente zakte vrijdag voor het eerst sinds 2016 onder 0,1 procent. De Belgische tienjaarsrente schommelt rond 0,70 procent.

'Er zijn verscheidene redenen waarom de langetermijnrente daalt', zegt De Groote. 'De Europese Commissie heeft donderdag haar groeiprognoses verlaagd, de Europese Centrale Bank (ECB) zegt dat ze niet gehaast is om de rente te verhogen, ook in de VS daalt de groei en de Amerikaanse centrale bank (Fed) zal haar balans minder inkrimpen.' Hoe groter de balans van de Fed, hoe groter de neerwaartse druk op de langetermijnrente.

KBC-econoom Dieter Guffens merkt op dat de vlucht naar kwaliteit een belangrijke rol speelt. 'Er bestaat onzekerheid over de brexit, de Chinese groei daalt en de spanningen tussen Frankrijk en Italië nemen toe. Beleggers zijn risicoavers.' Daarom vluchten zij naar staatsobligaties van veilig geachte landen, zoals Duitsland. Een hogere vraag naar obligaties doet de koers van die obligaties stijgen en drukt de langetermijnrente.

Besmetting

Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, merkt op dat de Europese rente is 'besmet' door de daling van de Amerikaanse rente sinds de Fed heeft gesignaleerd dat hij niet meer van plan is de rente op te trekken. 'Maar de langetermijnrente daalt meer in Duitsland dan in de rest van de eurozone. In een omgeving van groeivertraging stijgt het risico van landen met hoge overheids- en privéschulden. Daarom stijgen de renteverschillen tegenover Duitsland.'

De langetermijnrente kan in de nabije toekomst verder dalen. De Groote: 'Ik gok op een negatieve rente op de tienjarige Bund (Duitse staatsobligatie). De enige vraag is wanneer. Ik zie geen reden waarom de rente in de komende weken zou stijgen.' De Duitse tienjaarsrente noteerde in 2016 verscheidene maanden onder nul na het referendum over de brexit.

Harde brexit

Ook andere specialisten geloven dat dat opnieuw kan gebeuren. 'Dat kan zeker, bijvoorbeeld als we een harde brexit krijgen', zegt Vanden Houte. Guffens wil dat evenmin uitsluiten, maar denkt niet dat de Duitse tienjaarsrente lang negatief zal zijn.

De KBC-econoom verwacht later dit jaar een duidelijke rentestijging. 'We verwachten een rebound van de economie in het tweede halfjaar en de ECB zal proberen vanaf eind 2019 geleidelijk de rente te normaliseren. We zien de tienjaarsrente tegen eind 2019 stijgen naar 0,7 procent in Duitsland en 1,35 procent in België.'

Vanden Houte daarentegen verwacht een veel kleinere rentestijging. 'De langetermijnrente kan lichtjes stijgen wanneer er duidelijkheid ontstaat over de brexit en het Amerikaans handelsbeleid. 'Ik denk dat de Duitse tienjaarsrente eind 2019 nauwelijks hoger zal zijn dan nu, wellicht 0,1 tot 0,2 procent. Mijn beste gok voor de Belgische tienjaarsrente eind dit jaar is zowat 0,75 procent.'