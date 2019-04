'Duitsland wil voorzitterschap ECB'

Opmerkelijk

Het artikel van The Wall Street Journal is opmerkelijk. Tot dusver werd gedacht dat Berlijn mikte op het voorzitterschap van de Europese Commissie. Duitsland kan niet de topfuncties bij zowel de ECB als bij de Europese Commissie binnenhalen.

De krant houdt wel nog een slag om de arm door op te merken dat er nog geen zekerheid bestaat over de opvolging van Draghi. De beslissing over de topjob bij de ECB en andere Europese instellingen valt pas na de Europese verkiezingen van eind mei.

Volgens de goksite predictit.org is de Fin Erkki Liikanen nog steeds de grote favoriet om Draghi op te volgen. Maar de kansen van Weidmann zijn wel gestegen sinds het bericht in The Wall Street Journal.