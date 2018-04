Dure euro kopwind voor Europees bedrijfsleven

Akzo, Randstad en SAP noemen de sterke euro als een 'kopwind', maar er gloort beterschap.

Dat de euro tijdens het eerste kwartaal boven 1,25 dollar piekte - het hoogste peil in meer dan drie jaar - laat sporen na bij het Europese bedrijfsleven. Dat leert de stroom kwartaalcijfers, die vanaf vandaag crescendo gaat.

Meest uitgesproken is de impact bij Akzo Nobel . Thierry Vanlancker, de Belgische CEO van de Nederlandse verfreus, waarschuwt dat valutakoersen een belangrijke 'kopwind' blijven. Akzo bereikte vorige maand een deal over de verkoop van de chemiepoot, maar de resultaten van de 'resterende' verf- en coatingafdelingen ogen bepaald teleurstellend.

Over het eerste kwartaal zakte de omzet in verf en coatings 8 procent naar 2,18 miljard euro. Ook exclusief valuta-impact was er een krimp van 1 procent, mede door de moeilijke gang van zaken in de scheepvaartsector. Door de combinatie van lagere omzet en hogere (grondstoffen)kosten kreeg de bedrijfswinst een knauw van 28 procent naar 149 miljoen euro.

Ook een andere reus van het Nederlandse bedrijfsleven, Randstad , worstelt met wisselkoersen.

De omzet steeg in het eerste kwartaal 2,3 procent, mede omdat de dure euro een forse 4,5 procentpunt van de groei afroomde. Daar komt bij dat de uitzendreus worstelt met de dure Amerikaanse overname Monster: daar krompen de verkopen afgelopen kwartaal liefst 16 procent. Beleggers straffen het aandeel bijna 5 procent af.

Ook het Duitse SAP waarschuwt dat de euro een belangrijke kopwind is. Maar het grootste softwarehuis van Europa kan niettemin de prognose voor 2018 licht verhogen, dankzij de sterke verkopen van cloudsoftware, Daarbij speelt SAP in op de trend dat klanten minder licenties nemen op dure softwarepakketten, maar wel abonnementen nemen op formules waarbij ze software en rekenkracht in functie van de behoeften kunnen 'inhuren'.

Voor de Europese bedrijven gloort er stilaan wel beterschap. De euro zakte dinsdaqgochtend even onder 1,22 dollar en noteert zo intussen zo'n 2,5 procent onder de piek van begin februari. Stilaan lijken beleggers oog te krijgen voor het verschil in rentebeleid tussen de eurozone en de Verenigde Staten, ook al doet politiek Washington er alles aan om de dollar zo laag mogelijk te houden.

Jerome Powell, de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, laat geen gelegenheid onbenut om te stellen dat de oplopende inflatie voor hem een reden is om de rente te blijven verhogen. Dit in scherp contrast met de Europese Centrale Bank, die gelet op de vertragende economie waarschijnlijk pas ergens in 2019 komaf zal maken met de nulrente.