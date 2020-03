‘Durf in deze crisis ook te kopen'...

Voor wie verder, veel verder kan en durft te kijken dan de huidige coronacrisis, ontstaan stilaan opportuniteiten op de beurs, menen verschillende experts. Wat zijn de kansen en waar liggen de valkuilen in deze verraderlijke markt?

De beurzen krabbelden deze week wat recht dankzij de enorme stimuli van overheden en centrale banken. Toch bengelt de Bel20-index nog bijna 40 procent onder het precoronapeil. Niemand twijfelt er nog aan dat we op een zelden geziene recessie afstevenen. Daar houden de koersen al rekening mee.

Maar hoelang die zal duren, hoe hevig die zal zijn en of we een snelle heropleving zullen kennen, daar weet niemand een antwoord op. In deze chaos op de markten gaan aandelen soms wel op dezelfde dag met meer dan 10 procent naar boven én naar beneden.

Door de vrees voor een sneeuwbaleffect, waaronder een golf faillissementen en liquiditeitsschaarste, blijven potentiële kopers aan de zijlijn. En dat terwijl sommige partijen wel moeten verkopen om geld vrij te maken voor dringende doeleinden, of omdat ze investeerden met geleend geld en de margevereisten strenger zijn geworden.



De overheidsschulden kunnen door de stimuli makkelijk met 20 procent stijgen. Kristoff Van Houte uitgever Kroffinvest

Door die gedwongen verkopen spelen zelfs overheidsobligaties hun rol van veilige haven niet langer. ‘De overheidsschulden kunnen door de stimuli makkelijk met 20 procent stijgen’, zegt Kristoff Van Houte, uitgever van het blad Kroffinvest. ‘De landen kunnen zich geen hoge rente veroorloven. Ik ben nu 54, en ik denk dat ik tijdens mijn leven geen hogere rente meer zal zien.’ Enerzijds moet de lage rente in principe de beurskoersen ondersteunen. Anderzijds zal de crisis ertoe leiden dat wie investeert in risico, daar een hoger rendement voor zal eisen.

‘Be greedy when others are fearful’ - wees gretig wanneer de anderen angstig zijn - is een van de credo’s van superbelegger Warren Buffett. Maar wie nu al in de beursvijver wil vissen, moet vooral een langetermijnhorizon hebben en er niet wakker van liggen dat de koersen verder kunnen crashen.

‘Niemand weet hoever deze crisis zal reiken’, zegt analist Stefaan Casteleyn van 1Vermogensbeheer. ‘Maar het is niet uitgesloten dat we binnen een jaar - terwijl we naar het EK voetbal 2021 kijken - tot de conclusie komen dat de crash van maart 2020 de koopgelegenheid van een generatie was.’

Gezonde balans

‘We moeten durven toe te geven dat niemand een gefundeerd antwoord kan geven op de vraag waar het dieptepunt ligt’, stelt hoofdredacteur Gert Bakelants van De Belegger. ‘Durf alleszins voorbij de crisis te kijken, maar focus uitsluitend op kwaliteitswaarden met een gezonde balans. Zij zijn het best gewapend tegen de coronaoorlog. Sommige balansmatig zwakke bedrijven zullen sneuvelen. Overweeg de aandelen van kwetsbare bedrijven - ook met verlies - te verkopen.’



Het gebeurt niet zo vaak in een mensenleven dat kwaliteitsvolle, duurzame groeiers tegen een lage prijs te koop zijn. Gert Bakelants Hoofdredacteur De Belegger

‘Maar al bij al gebeurt het niet zo vaak in een mensenleven dat kwaliteitsvolle, duurzame groeiers tegen een lage prijs te koop zijn’, zegt Bakelants. Gezien de algemene meltdown is dat nu het geval.’ In zijn lijstje prijken Danone, Sanofi, Siemens, Solvay, Tubize, Facebook en Google.

Bedrijven met veel schulden of precaire cashflows zijn te mijden. Ook ondernemingen met geldnood op korte termijn, zoals sommige biotechbedrijven, kunnen het moeilijk krijgen zich te financieren. Daarnaast is voorzichtigheid geboden voor ondernemingen met een groeistrategie die telkens door de markt worden gefinancierd. Sommige vastgoedondernemingen werken zo. Als de veronderstelde groei verdwijnt uit een waarderingsmodel kan een koersdoel plots tientallen procenten naar beneden tuimelen.

Langetermijnbeleggers

‘Op dit ogenblik is het onmogelijk de corona-impact op de bedrijfswinsten te berekenen, waardoor de waarderingsmodellen irrelevant zijn’, stelt het beurshuis Degroof Petercam. ‘Maar de geschiedenis toont aan dat de economie uiteindelijk herstelt. Langetermijnbeleggers kunnen uitkijken naar bedrijven die een lange periode van financiële stress kunnen overleven, die minder getroffen worden door de crisis, terwijl hun koersen wel mee het slachtoffer zijn van de verkoopgolf.’

Op dit ogenblik is het onmogelijk de corona-impact op de bedrijfswinsten te berekenen. Degroof Petercam

Degroof Petercam stelde een lijst samen met tien kwaliteitsnamen die ‘extreem weerbaar’ zijn tegen de coronastorm. Op de Brusselse beurs gaat het om de warenhuisketen Colruyt, de leverancier van apothekersgrondstoffen Fagron, de verhuurder van opslagplaatsen Shurgard, de telecomgroep Telenet en de materialenspecialist Umicore. Enkele Nederlandse namen vullen het lijstje aan: de chipmachinefabrikant ASMI, de distributeur van chemische middelen IMCD, de maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, de meststoffenmaker OCI en het offshorebedrijf SBM Offshore.

Ook Kepler Cheuvreux selecteerde weerbare en minder weerbare aandelen. Bij diegene die de crisis makkelijker kunnen overwinnen, horen de warenhuisketens, maar die zijn amper gezakt. Colruyt noteert zelfs hoger dan voor de crisis. Ook telecomgroepen als Telenet en KPN, de luiermaker Ontex, de producent van voedingsingrediënten DSM en de consumentenreus Unilever zijn weerbaar. Bij de kwetsbare aandelen staat AB InBev voorop. De schuldratio zal stijgen door de veel lagere bierverkoop, terwijl de ‘beklonken’ verkoop van de Australische tak aan het Japanse Asahi geen zekerheid meer is.



Holdings

Pierre Huylenbroeck, de uitgever van Mister Market Magazine, mikt op de holdings Sofina en GBL. ‘Met Sofina beleg je in een uitstekend belegger. De holding heeft een in België ongeëvenaard niveau van ervaring, contacten en langetermijnvisie. Het aandeel werd met de rest mee weggeblazen.’



Er zijn namen in overvloed, zoals de ontwikkelaar van logistieke parken VGP. Pierre Huylenbroeck Mister Market Magazine

Huylenbroeck tipt ook de mediagroep Roularta, een delistingkandidaat die over veel cash beschikt en profiteert van de honger naar informatie. ‘Er zijn namen in overvloed, zoals de ontwikkelaar van logistieke parken VGP. Ik had nooit gedacht dat deze fantastische groeier met een relatief lage schuldgraad nog zo goedkoop ging zijn. Ook Ageas, Resilux en Barco horen in de lijst. Barco is gehalveerd wegens het afblazen van zowat alle manifestaties. Dat is balen, maar de koersduik lijkt overdreven.’

Kristoff Van Houte heeft een voorkeur voor familiaal gecontroleerde ondernemingen met een stevige balans. ‘Van de Velde neemt de juiste beslissing om zijn dividend en inkoopprogramma te schrappen. De lingeriegroep zal een moeilijke periode doormaken, maar zal dit wel overleven. Ze sprak haar kredietlijnen aan, terwijl ze ook een nettokaspositie van 41 miljoen euro heeft.’

Voor wie een portefeuille voor zijn pensioen wil samenstellen, is het volgens Van Houte een goed moment. Hij benadrukt dat de jaarwinst voor een gezond bedrijf slechts 15 procent van de waardering uitmaakt. ‘Laat ons dat zelfs nog verdubbelen tot 30 procent. De koersen van veel bedrijven die hier wel gaan doorkomen, zijn meer gezakt. Er zijn dus zaken te doen.’

Hij mikt op de projectontwikkelaars Atenor (onder 50 euro) en Immobel, die al zeiden een grote crisis te kunnen overleven. Zelfs als werven enkele maanden stilliggen, is dat geen ramp. Ook holdings als Brederode, Sofina, Gimv, FFP, Wendel, Jardine Matheson of GBL vindt hij koopwaardig voor de lange termijn.

36% De korting van GBL tegenover zijn intrinsieke waarde steeg deze week tot 36 procent.

GBL prijkt ook op het kooplijstje van vier van Stefaan Casteleyn: ‘De korting tegenover de intrinsieke waarde is gestegen van gemiddeld 25 procent de jongste 30 jaar naar 36 procent. Je koopt met GBL een gespreide portefeuille van fors gedaalde aandelen met namen als Adidas en Umicore tegen twee derde van de prijs.’

Casteleyn mikt ook op Care Property Invest. De eigenaar van zorgcentra heeft veel OCMW’s als huurder, met contracten van gemiddeld 17 jaar. ‘Ontvang gewoon het dividendrendement van ongeveer 3 procent netto, en kijk niet naar de koers. En wie weet zal het nog een aangename verrassing zijn als u binnen enkele jaren toch naar de koers kijkt.’ Ook de bouw- en baggergroep CFE - als speler in duurzame windenergie - en de maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die nu van de crisis profiteert, zitten in zijn voorkeurslijst.



Defensief en afgestraft

Onafhankelijk analist Gert De Mesure schuift vier afgestrafte, defensieve namen naar voren. ‘Elia is na een daling met 30 procent weer aantrekkelijk. De beheerder van het hoogspanningsnet heeft slechts een dividendrendement van 1,7 procent netto, maar keert amper 37 procent van zijn winst uit. De rest investeert hij weer met een rendement van 7 procent.’

Nog in de elektriciteitssector moet Engie op lange termijn niet veel last hebben van corona, terwijl het als lid van de CAC40-index meegezogen werd door mandjesverkopen. De koers zakte 40 procent.



‘Bij de vastgoedgroepen is de woningeigenaar Home Invest Belgium onevenredig zwaar getroffen, terwijl residentieel vastgoed niet veel zal lijden onder de coronacrisis’, denkt De Mesure. ‘Netto krijg je 3,7 procent dividendrendement. Met de huidige projectpijplijn zal dat nog toenemen.’



Ten slotte denkt hij aan Resilux. De fors gedaalde olieprijs maakt de grondstoffenkosten voor de petflessenmaker goedkoper, terwijl dit jaar de opstartkosten van twee fabrieken wegvallen en het bedrijf hogere volumes voorspelt. Ook Huylenbroeck tipt Resilux: ‘Hoe langer hoe meer wetenschappers vinden pet een milieuvriendelijker verpakkingsmiddel dan karton. Bovendien recycleert Resilux. Het heeft in principe weinig last van corona.’



Op de vraag wanneer de koersen weer herstellen, kan niemand een antwoord geven. Daarvoor is eerst een daling van het aantal besmettingen nodig. China en Zuid-Korea tonen dat het kan. Sommigen denken dat het beursherstel voor binnen enkele maanden is. ‘Dit virus lijkt seizoensgebonden patronen te vertonen, zoals griep. En als het eenmaal een groot deel van de bevolking geïnfecteerd heeft, kan immuniteit ontstaan. Vermoedelijk binnen een drietal maanden zullen de overheden hun beleid weer wijzigen en kunnen we mogelijk terugkeren naar een normaal gedrag’, denkt strateeg Richard Woolnough van M&G Investments.