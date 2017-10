Duurzaam beleggen bij particulier stilaan de norm

Bedrijven die actief zijn in zonne-energie zitten in het pakketje duurzame activa © BELGA

Meer dan de helft van de Belgische particuliere beleggers heeft de voorbije vijf jaar meer geïnvesteerd in duurzame activa. De trend geldt wereldwijd.

In heel de wereld, en dus ook in Belgïe, wordt duurzaam beleggen steeds belangrijker voor de particuliere investeerder. Dat blijkt uit een studie van vermogensbeheerder Schroders. Meer dan drie kwart (78%) vindt duurzaam beleggen nu belangrijker dan 5 jaar geleden. ‘En het blijft niet bij goede voornemens’, aldus Wim Nagler, verkoopsdirecteur België bij Schroder, ‘64 procent heeft in die periode daadwerkelijk meer belegd in duurzame activa’.

Voor België liggen die cijfers lager met respectievelijk 69 en 54 procent. Niet onlogisch, vindt Nagler, omdat ons land nauw aansluit bij de regio’s die in deze materie koploper zijn zoals Scandinavië en Nederland. Dat er een kloof(je) blijft tussen intenties en daden is des mensen, ook buiten de financiële wereld. Volgens Nagler wordt duurzaam beleggen binnen een 10-tal jaren voor particulieren de norm, zoals dat nu al het geval is voor institutionelen.

Verrassend, of net niet, is dat particuliere beleggers uit landen die zelf (nog) geen duurzaam beleid voeren dezelfde ontwikkeling doormaken als de westerse landen. In Indonesië vindt 97 procent duurzaam beleggen belangrijker en liefst 92 procent investeerde ook meer in die activa. 'Dat duurzaam beleggen steeds meer aandacht krijgt en dat er ook naar gehandeld wordt, is dus niet uitsluitend een verhaal van de rijke landen', aldus Nagler.

Het onderzoek - dat gevoerd werd bij 22.000 beleggers in 30 landen, waarvan 420 in België - toont ook aan dat particulieren vooral wegens de 'positieve impact' kiezen voor duurzaam beleggen (38%) eerder dan voor de winst (32%). In ons land daarentegen liet de belegger zich meer leiden door winstdoeleinden (33%)dan door de positieve gevolgen voor bedrijven en milieu (31%).

Tot slot: de Belgische belegger ontbreekt het niet aan vertrouwen, een kwart zegt geen nood te hebben aan extra informatie en dat is twee keer meer dan in de rest van de wereld.