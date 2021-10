E-commerceboom zet turbo op portefeuille WDP

Bijna 600 miljoen 'papieren winst' op de bestaande magazijnen sinds Nieuwjaar. Eén cijfer uit de kwartaalupdate van WDP dat perfect de e-commerceboom illustreert.

Het is bijna brekend: een kwartaalupdate waarbij WDP de jaarprognose niét verhoogt. De specialist in logistiek vastgoed handhaaft 'gewoon' de deze zomer verhoogde prognose voor heel 2021: een toename van de courante winst per aandeel met een tiende tot 1,10 euro. En aandeelhouders die in het voorjaar van 2022 zullen meegenieten, met een gelijkaardige stijging van het dividend tot bruto 0,88 euro per aandeel.

Die courante winst is het nettoresultaat uit de eigenlijke 'operationele' activiteiten. Het eigenlijke nettoresultaat volgens de IFRS-boekhoudnormen omvat ook twee boekhoudkundige elementen die het nettoresultaat alle richtingen kunnen doen uitzwiepen, maar geen impact hebben op de cashflow: de driemaandelijkse markttoets van de portefeuille en de rente-indekking.

Over de eerste negen maanden boekte WDP een courante winst van 150,6 miljoen euro of 0,83 euro per aandeel, van 0,76 euro per aandeel een jaar eerder. Het IFRS-resultaat? 715 miljoen euro of 2,89 euro per aandeel.

Het verschil zit in de latente 'papieren' meerwaarde van 590 miljoen euro op de portefeuille sinds Nieuwjaar. Om een idee te geven: die 590 miljoen is méér dan de totale beurswaarde van WDP acht jaar geleden (zie grafiek).

Een meerwaarde die voortvloeit uit de boomende e-commerce, die sinds de pandemie een turbo kreeg opgezet. Een zich suf online bestellende bevolking heeft veel magazijnen nodig. De bestaande magazijnen zitten voor bijna 99 procent vol en door de zo goed als onbestaande leegstand nemen investeerders in nieuw logistiek vastgoed vrede met steeds lagere huurrendementen.

Dat rendement is sinds begin dit jaar met 60 basispunten gedaald. Wat de waarde van 'oude' magazijnen een boost geeft, net zoals een 'tweedehands' obligatieportefeuille in waarde stijgt als de rente op 'vers' papier daalt.

De portefeuille van WDP is nu 5,7 miljard euro waard. Nederland, het 'gidsland' voor e-commerce waar WDP al zeer vroeg het potentieel zag, is goed voor bijna de helft (48%) van dat cijfer.